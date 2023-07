Operazione estiva “Mare Sicuro 2023”: il primo bilancio della Guardia Costiera di Agropoli

Con l’arrivo dell’estate ha preso il via l’operazione estiva “Mare Sicuro 2023” della Guardia Costiera, che proseguirà fino al 17 settembre. Donne e uomini in servizio su tutti gli uffici marittimi presenti sul territorio nazionale saranno impegnati per garantire la sicurezza lungo le coste. L’estate rappresenta il periodo di massima affluenza alle spiagge e al mare, e il personale della Guardia Costiera è chiamato a garantire la sicurezza e la tranquillità dei bagnanti. Saranno presenti per intervenire in caso di condotte illecite, assicurare la fruizione del mare in sicurezza e prevenire incidenti in mare e lungo i litorali.

Le attività

Durante tutto il periodo estivo, i militari della Guardia Costiera effettueranno controlli mirati sia in mare che a terra. L’obiettivo è prevenire incidenti e accertare eventuali violazioni in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dei bagnanti e repressione dei comportamenti illeciti legati alla pesca, al diporto, all’ambiente e al demanio marittimo. Sarà data particolare attenzione alle Aree Marine Protette.

Ne abbiamo parlato con il tenente di vascello Alessio Manca, comandante della Capitaneria di Porto di Palinuro.