Tutto pronto per l’Alburni Bike Marathon: otto borghi e duecento ciclisti protagonisti

Weekend dedicato allo sport, al buon vivere e all’enogastronomia tipica con la “Alburni Bike Marathon”, maratona non competitiva lungo un percorso ad anello di 100 km con partenza e arrivo a Castelcivita, in programma domenica 12 maggio (dalle ore 8.30), promosso e organizzato dall’Associazione Alburni Outdoor.

Il programma

Circa duecento atleti parteciperanno ad un evento unico nel suo genere che attraverserà gli otto borghi di Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Petina, Sicignano degli Alburni, Postiglione, Controne, Serre e Castelcivita, immersi nel silenzio dei boschi nella totale e incontaminata bellezza del territorio tra castelli e antichi monumenti che narrano storie secolari.

Straordinari i numeri dell’evento: 100 km di strade in assenza di traffico e duemila metri di dislivello; sul percorso sarà tagliato il “Gran premio della montagna” mentre saranno visitati un rifugio di montagna, due castelli, otto borghi e numerosi scenari paesaggistici con arrivo alle Grotte di Castelcivita. Lungo il percorso sono previsti punti ristoro a km 0 con la degustazione gratuita di formaggi artigianali, miele di montagna e birra a km 0.

“Un modo per rinnovare il nostro impegno per l’ambiente e lo sport all’aria aperta – spiegano gli organizzatori dell’associazione Alburni Outdoor – che si traduce in pratiche eco-friendly e nel sostegno delle imprese locali. Il Turismo Slow tra le montagne degli Alburni permette di vivere in modo responsabile e sano”.

Altre iniziative

Non solo ciclismo però. Sabato 11 maggio, alle ore 17:30, presso la Sala Manifestazioni del Comune di Castelcivita, ci sarà il Convegno “Sport e turismo: energia per far vivere il territorio” alla presenza del sindaco Antonio Forziati, con una sessione speciale dedicata al tema “Come preparare il corpo per pedalare più forte e di recupero funzionale della schiena nel ciclista: esercizi pratici pre e post gara” con Andrea Giusti, chinesiologo e maestro di ginnastica e Simone De Stefano, personal trainer, chinesiterapista e massoterapista. I due relatori daranno preziosi consigli e suggerimenti per migliorare le performance sportive e prevenire eventuali infortuni.

Inoltre, sabato 11 maggio, alle ore 10:30, sarà la volta del trekking! I partecipanti alla Marathon e i loro familiari potranno partecipare ad una passeggiata in montagna alla scoperta del sentiero “N’capa la Scala” a Castelcivita, organizzata dall’amministrazione comunale.