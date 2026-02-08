Omignano: uomo trovato morto nella sua abitazione

Un uomo di 56 anni è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione ad Omignano, in Cerreta. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti, insospettiti dal fatto che da un paio di giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso passando da una finestra per consentire l’accesso ai soccorritori. All’interno dell’abitazione, dove l’uomo viveva da solo insieme ai suoi due cani, è stato trovato il corpo senza vita.



Sul posto il personale sanitario della Misericordia di Vallo della Lucania che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti, la morte risalirebbe ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. Indagano i carabinieri.