Olevano sul Tusciano: fornitura gratuita dei libri di testo con il sistema dei voucher. Ecco tutte le info utili

In un’ottica di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, anche il Comune di Olevano sul Tusciano ha attivato per l’anno scolastico 2023-2024 il sistema automatizzato per la gestione dei voucher digitali “CouponsBook”, a favore degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. Fino al prossimo 23 settembre, infatti, sarà possibile richiedere i voucher digitali 2023/24. La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente on-line, con la procedura telematica disponibile cliccando qui. L’istanza è obbligatoria per tutti. In sua assenza, non sarà possibile usufruire del contributo.

“Il settore Pubblica istruzione, coordinato da Ermenegildo De Stefano – fanno sapere da Palazzo di Città – oltre a ricevere nei giorni Martedì e Mercoledì dalle 9 alle 12 (il martedì anche dalle 16.00 alle 17.30) ha anche previsto un numero di telefono per l’assistenza tecnica 0825/1806043. Si potrà chiamare infatti, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19”.

Chi sono i destinatari

I destinatari sono gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado del territorio comunale, qualunque ne sia la residenza, purchè in Regione Campania, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

Come funziona

Dopo l’istruttoria delle domande, sarà emesso, da parte della piattaforma “Couponsbook”, un PIN UNIVOCO che consentirà alle famiglie di procedere all’acquisto dei libri di testo, previsti per la

classe di scuola frequentata dall’alunno, esclusivamente presso la cartolibrerie iscritta all’Albo Comunale dei Fornitori.

Avvertenze

Non sarà più possibile richiedere il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado; Non sarà più possibile presentare la domanda in cartaceo; Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line, utilizzando la predetta piattaforma; L’acquisto dei libri di testo, a mezzo voucher, potrà essere effettuato esclusivamente presso una delle librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo Comunale dei Fornitori.