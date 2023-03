In un Comune del Cilento, efficientamento energetico e adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria è realtà

L’amministrazione comunale di Giungano, guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha annunciato che presto l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della Scuola Elementare e Media diventeranno la realtà.

Il progetto

Questo importante progetto reso possibile grazie ad un finanziamento di oltre un milione di euro che è stato stanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La cifra precisa che il comune potrà impiegare per gli interventi è di 1.265.884,50 euro. Questa somma permetterà di effettuare importanti lavori presso l’edificio scolastico che riguarderanno sia l’adeguamento sismico che l’efficientamento energetico. Questi lavori renderanno l’edificio scolastico più sicuro e confortevole per gli studenti e per il personale docente che vi lavora.

È importante sottolineare che in passato, il comune cilentano era interessato da lavori di riqualificazione anche per gli edifici dell’asilo nido e della Scuola dell’infanzia. Questi interventi avevano già dimostrato l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale per il benessere degli studenti e dei bambini della comunità.

Le dichiarazioni

Il sindaco Giuseppe Orlotti ha espresso grande soddisfazione per l’ottenimento di questo finanziamento e ha sottolineato l’importanza di questi lavori per la comunità di Giungano. “La sicurezza e il comfort degli studenti e del personale docente sono una priorità assoluta per l’amministrazione comunale”, ha dichiarato il sindaco.

L’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della Scuola Elementare e Media di Giungano rappresentano un importante investimento per il futuro dei giovani studenti e per la comunità di Giungano nel suo insieme.

Grazie a questo finanziamento, l’edificio scolastico diventerà più sicuro, confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dell’istruzione e migliorando la qualità dell’ambiente di apprendimento per gli studenti.