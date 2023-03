Nuove opportunità per i ragazzi cilentani: il Forum dei giovani di Giungano ha una nuova sede

Il Comune di Giungano ha inaugurato ieri, nella giornata di domenica 5 marzo, gli spazi dedicati ai giovani della città presso il Centro Servizi di San Giuseppe.

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione dei membri del Forum dei Giovani e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti.

Le finalità

Questo nuovo luogo non sarà soltanto un’area riservata alle assemblee del Forum dei Giovani, ma rappresenterà anche un ambiente di aggregazione per momenti di svago e relax. Le sale del Centro Servizi ospitano una biblioteca e una Sala Teatrale che saranno messe a disposizione dei cittadini e dei visitatori.

Grazie a questo nuovo spazio, i giovani di Giungano avranno la possibilità di sviluppare le proprie idee e di organizzare attività per la comunità. Inoltre, la biblioteca rappresenterà un’opportunità per coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza e cultura.

Un’importante opportunità per i giovani, le attività

Attualmente, il Forum dei Giovani di Giungano è presieduto da Gildo Verdevalle, ma il consiglio direttivo verrà rinnovato a breve tramite elezioni regolari. Questo rappresenta un’ulteriore opportunità per i giovani di partecipare attivamente alla vita sociale e politica della loro città.

In conclusione, la creazione di questo nuovo spazio rappresenta un importante passo avanti per la città di Giungano e per i giovani che vi risiedono. Grazie a questo ambiente di aggregazione, essi potranno sviluppare le proprie idee, organizzare attività per la comunità e ampliare la propria cultura e conoscenza.