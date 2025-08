Nuovo incendio a Casal Velino: intervento immediato dei soccorsi

Ancora un incendio in località Ardisani, a Casal Velino, a pochi metri di distanza dal rogo che aveva interessato la stessa zona appena una settimana fa. Il nuovo fronte di fuoco si è sviluppato nel primo pomeriggio, alimentato da forti raffiche di vento che hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme.

Gli interventi

L’allarme è scattato tempestivamente e ha attivato un’imponente macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute prontamente le guardie ambientali di Casal Velino, coordinate dal responsabile Ulisse Volpe, supportate dai carabinieri forestali. Fondamentale il contributo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e delle squadre antincendio della Comunità Montana Alento Montestella, che hanno lavorato per contenere l’incendio e proteggere le aree circostanti.

Operazione di spegnimento ancora in corso

La situazione ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza di alcune abitazioni. La Polizia Municipale di Casal Velino è presente sul posto per monitorare l’evoluzione dell’emergenza e garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.