Nuova sconfitta per la Feldi Eboli: passa il Real San Giuseppe

La Feldi Eboli subisce ancora una volta la sconfitta nel derby contro il Real San Giuseppe, arrivando così a quattro sconfitte consecutive in quattro gare contro i vesuviani. Nonostante il vantaggio iniziale, la squadra non riesce a mantenere il risultato e si arrende sul 4-3, con la rete decisiva segnata da Dian Luka a soli 20 secondi dal termine.

La partita

I ragazzi di Samperi partono alla grande, portandosi in vantaggio di due reti grazie a Selucio e Venancio. Tuttavia, il Real San Giuseppe si ricompatta e accorcia le distanze con Galletto. La Feldi Eboli tenta di reagire ma non riesce a trovare il gol, e i padroni di casa pareggiano poco prima della fine del primo tempo con Salas in contropiede.

Nella seconda frazione di gioco, la partita si fa più equilibrata e si gioca a ritmi meno intensi, con poche occasioni da entrambe le parti. Nel finale, il Real San Giuseppe riesce a trovare il gol del vantaggio con Cesaroni, ma la Feldi Eboli non si arrende e cerca in tutti i modi il pareggio, anche con l’utilizzo del portiere di movimento. Tuttavia, non riesce a trovare la rete del pareggio e subisce la sconfitta.

Le dichiarazioni di Marcello Serratore

Il direttore tecnico della Feldi Eboli, Marcello Serratore, commenta la partita sottolineando l’importanza di chiudere le partite per evitare di perderle. Non si addentra sulle assenze della squadra e invita i tifosi a sostenere la squadra nella prossima gara contro Pistoia, l’ultima partita casalinga della regular season al PalaDirceu.