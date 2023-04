Calcio a 5: non basta il calore del PalaDirceu, Feldi Eboli sconfitta

La Feldi Eboli perde il primato in classifica a discapito del Napoli, dopo aver subito una sconfitta contro il Fortitudo Pomezia. La partita si è disputata al PalaDirceu, dove le volpi non sono riuscite a trovare la vittoria nonostante la spinta della bolgia dei tifosi. La gara si è caratterizzata per i numerosi contrasti e il gioco molto maschio, senza grandi sussulti.

Feldi Eboli sfortunata, Pomezia ne approfitta

La Feldi ha avuto numerose occasioni da gol, ma ha colpito il palo in due occasioni, con Restaino e Vavà. A cinque minuti dalla fine della partita, la Feldi ha raggiunto il limite di falli e il Fortitudo Pomezia ha approfittato della situazione segnando la prima rete con Thiago Lemos. Poco dopo, gli ospiti sono andati sul doppio vantaggio grazie alla rete di Raubo. La Feldi ha cercato di reagire immediatamente e ha segnato la sua prima rete con Venancio. Alla fine del primo tempo il risultato recitava 1-2 per il Pomezia.

Secondo tempo

La ripresa non è iniziata bene per la Feldi, dopo soli 50 secondi Thiago Lemos ha segnato la sua seconda rete con un colpo di tacco che ha battuto Dalcin. Il portiere delle volpi si è comunque distinto con grandi parate nel corso della partita, ma purtroppo ha perso palla durante un’azione offensiva regalando a Divanei il pallone per l’1-4 a metà del secondo tempo. Mister Samperi ha provato a recuperare il match inserendo il portiere di movimento, ma la Feldi non è riuscita a trovare il varco giusto e gli avversari hanno approfittato dell’assenza del portiere segnando la quinta rete con Divanei.

Nonostante la sconfitta, la Feldi non ha compromesso il suo cammino in campionato, ma è un campanello d’allarme da non sottovalutare. Le assenze di Caponigro, Luizinho e Guilhermao hanno sicuramente pesato sulla squadra.

Ora la squadra dovrà concentrarsi sulla prossima partita contro il Real San Giuseppe, dove servirà una prestazione perfetta.