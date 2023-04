Feldi Eboli vince il derby contro Napoli Futsal e conquista il primo posto in classifica

La Feldi Eboli ha vinto un importante derby contro il Napoli Futsal, che gli ha permesso di conquistare il primo posto in classifica. I ragazzi di Salvo Samperi hanno dimostrato grinta, cuore e grande compattezza, battendo gli avversari per 3-2, guidati da un capitan Dalcin decisivo in entrambe le fasi di gioco. Nonostante la mancanza di creatività di Borruto e Luizinho, entrambe le squadre hanno dato il massimo sin dai primi minuti di gioco.

Gli highlights della partita

I padroni di casa hanno aperto le danze grazie al capitano Carlos Dalcin che, dopo aver superato la metà campo, ha segnato un rasoterra chirurgico. Selucio ha avuto l’opportunità di raddoppiare, ma ha colpito solo il palo. Il Napoli ha trovato il pareggio con Honorio, servito da Mateus dopo un liscio di Arillo.

La Feldi Eboli ha poi ripreso il comando con un gol stupendo di Guilhermao. Il Napoli ha pareggiato subito dopo, quando Fortino ha recuperato palla e servito Rafinha.

Nel secondo tempo, la Feldi Eboli è tornata in vantaggio grazie a Venancio, che ha concluso un’azione rocambolesca tutta grinta e cuore. Alla fine, gli ospiti hanno schierato il portiere di movimento, ma non sono riusciti a pareggiare.

La qualificazione ai Playoff Scudetto

Con questo risultato, la Feldi Eboli ha conquistato il primo posto in classifica a cinque giornate dal termine della Regular Season, garantendosi la qualificazione ai Playoff Scudetto, visti i 18 punti di vantaggio sulla nona in classifica e i 16 sull’ottava. Resta da definire la posizione finale, ma Samperi e i suoi ragazzi vorranno sicuramente presentarsi in pole position sulla griglia di partenza.