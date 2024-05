La passione per la pesca torna a Sapri con la 9^ edizione del trofeo Baia di Sapri

Il suggestivo litorale di Sapri, la “città della Spigolatrice“, si prepara ad ospitare la Nona Edizione del Trofeo Baia di Sapri, un rinomato evento di pesca sportiva che richiama appassionati da ogni angolo d’Italia. Organizzato dall’Associazione Battiti di Pesca, insignita del prestigioso riconoscimento Sport e Ambiente dal CONI e con il patrocinio del Comune di Sapri, il Trofeo si svolgerà sabato 25 maggio per la tecnica Surfcasting e domenica 26 maggio per le tecniche Bolognese e Inglese.

Gare di pesca e omaggio alle Genti di Mare

Oltre alle emozionanti gare di pesca, il Trofeo Baia di Sapri riserva un momento toccante: la benedizione e la deposizione in mare di una corona di alloro in onore delle Genti di Mare. Questa commovente cerimonia, prevista per domenica 26 maggio alle ore 10:30 e alla quale parteciperà la flotta dei pescherecci di Sapri, rende omaggio alla lunga e rispettata tradizione marinaresca della regione.

Premi e riconoscimenti

La premiazione, momento culminante del Trofeo, sarà gestita dall’Azienda Trabucco di Parma, con la quale l’Associazione Battiti di Pesca ha instaurato un solido legame. È con grande onore che l’organizzazione accoglie il campione del mondo di canna da natante, Saverio Rosa, il quale presiederà i due giorni di pesca. Durante il recente Pescare Show di Napoli, Rosa è stato insignito del titolo di socio onorario dell’Associazione Battiti di Pesca.

Un evento reso possibile grazie al supporto di tanti

L’Associazione Battiti di Pesca, rappresentata dal presidente Antonio Scarfone, desidera esprimere la propria gratitudine a tutti gli enti che hanno reso possibile questo straordinario evento, in particolare al Comune di Sapri, alla Capitaneria di Porto di Sapri, Palinuro e Salerno, nonché al Comando della Polizia Municipale di Sapri.

Un invito a tutti gli appassionati

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di pesca che desiderano vivere un’esperienza unica a Sapri. Due giorni all’insegna della passione per la pesca, della competizione e della celebrazione della cultura marinaresca. Per maggiori informazioni e per iscriversi alle gare, è possibile consultare la pagina Facebook dell’Associazione Battiti di Pesca.

Un’occasione da non perdere per gli amanti del mare e della pesca sportiva!