Morto a 5 mesi, il pigiama di Alessandro nella grotta di Betlemme

Sono trascorse circa due settimane da quando Alessandro, un bimbo di appena 5 mesi, è morto durante la corsa per raggiungere l’ospedale di Battipaglia. Il piccolo di Perdifumo era stato dimesso dall’ospedale di Salerno dove era stato ricoverato per una bronchiolite, ma tornato a casa ha iniziato nuovamente a star male accusando problemi respiratori. I genitori hanno iniziato la loro corsa verso il presidio battipagliese ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’indagine, avviata dopo la denuncia dei familiari, chiarirà come è morto il bimbo.

Il pigiama nella grotta di Betlemme

Intanto il pigiamino di Alessandro e una sua foto da qualche giorno si trovano nella grotta di Betlemme, in Palestina. L’iniziativa è stata portata a termine nel corso di un pellegrinaggio di un gruppo di fedeli, in terra santa. A guidarli don Pasquale Giargione, sacerdote a Castellabate ma originario proprio di Perdifumo.

Un gesto simbolico ma sentito fatto dalla comunità cilentana.

Le indagini

Intanto sono undici i sanitari indagati per la morte del piccolo, tra medici e infermieri dell’ospedale Ruggi di Salerno. Qui il bimbo era stato ricoverato con una bronchiolite per nove giorni. Dimesso, aveva ricominciato a star male fino al decesso.

Nei giorni scorsi è stata eseguita l’autopsia che potrà dare ulteriori dettagli sulla reale causa del decesso e appurare eventuali responsabilità.