La stella di SMET brilla ai VDO Awards: De Rosa ritira il premio per l’Innovazione e Sostenibilità

Il gruppo SMET vive un anno straordinario dal punto di vista della crescita e dei riconoscimenti ottenuti. L’ultimo, in ordine di tempo, è giunto nell’ambito dell’evento internazionale Transpotec Logitec 2024. il Cavaliere della Repubblica e CEO di SMET Domenico De Rosa ha ritirato, per il Gruppo SMET, il VDO Awards 2024 nell’ambito della cerimonia “Le stelle VDO” per l’Innovazione e la Sostenibilità nel Trasporto. Un premio ritirato proprio nella prestigiosa cornice del più importante evento fieristico del settore con la presenza della totalità del mercato dei costruttori di mezzi pesanti europei – DAF Veicoli Industriali, Daimler Truck Italia, Ford Trucks Italia, Italscania, IVECO, MAN Truck & Bus Italia, Renault Trucks Italia, Volvo Trucks Italia -.

La Transpotec Logitec è una delle principali fiere del settore e, in termini assoluti, tra le più importanti per la zona del Mediterraneo e dei Balcani. I temi chiave dell’evento – la transizione energetica, il mercato e le professioni, l’impatto sulla mobilità urbana, l’innovazione e la sicurezza – vengono affrontati attraverso un ricco programma di incontri ed eventi: convegni, seminari e workshop, fornendo una panoramica a 360 gradi sulle criticità e le opportunità del settore, offrendo proposte, idee e strumenti per garantire competitività a un mercato che è strategico per l’intero Sistema Paese.

Proprio SMET è stata protagonista per lo sviluppo di un trasporto merci sostenibile, grazie agli enormi sforzi e investimenti fatti nel campo dell’intermodalità (e non solo). Quello della sostenibilità della mobilità è un tema estremamente caldo e che, con lo scorrere del tempo, assume sempre maggior centralità.

Le prime parole di De Rosa sono di sentito ringraziamento per tutta l’organizzazione della Transpotec Logitec e per il team di SMET. “Siamo molto felici ed orgogliosi di aver ricevuto da Continental VDO questo riconoscimento – esordisce De Rosa – per il buon lavoro e l’impegno costante profuso da tutta la squadra di SMET per la corretta gestione della flotta e degli autisti”. Il CEO di SMET rimarca che proprio “gli autisti sono la nostra risorsa più preziosa e lavoriamo, dal primo all’ultimo, con la massima attenzione al rispetto delle regole. A nostro avviso sono questi gli ingredienti principali per la ricetta del successo di un’impresa” chiosa il leader del gruppo di logistica con base a Salerno. “Il futuro propone sempre tante sfide che bisogna ingaggiare con coraggio e determinazione ma sempre ancorati ai principi ed ai valori di riferimento che ciascuna azienda deve avere nel proprio DNA” spiega Domenico De Rosa. E il riferimento, qui, è chiarissimo. L’impresa salernitana fa del progresso e sviluppo sostenibile, dal punto di vista sia economico che ambientale, il suo cavallo di battaglia. “Sono anni che siamo impegnati a seguire e mantenere certi valori ed obiettivi, che sono prima di tutto socialmente positivi. Questo lo facciamo da prima che diventasse uno dei grandi temi di dibattito pubblico”. De Rosa chiude affermando che questo riconoscimento “È uno stimolo a proseguire in questa direzione: quella giusta”.