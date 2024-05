Oliveto Citra: Carmine Pignata riconferma la sua candidatura alla carica di sindaco

Si susseguono nelle ultime settimane gli incontri e gli appuntamenti per definire quella che senza ombra di dubbio sarà una lista elettorale composta da personalità di spicco della società locale e che affiancherà per la prossima tornata elettorale Carmine Pignata, sindaco in carica di Oliveto Citra. Sono professionisti in vari ambiti e settori, uomini e donne che tornano a mettersi in gioco per sostenere il progetto politico di Pignata e dare valore aggiunto al raggruppamento che costituisce la lista “Uniti per Oliveto e per il Progresso”.

La cittadinanza attiva, quella che si schiera e sostiene un progetto politico che negli ultimi decenni ha sempre raggiunto il gradino più alto del podio elettorale assicurando a Pignata la rielezione quasi automatica e che è frutto di strategia politica, di impegno, di dedizione e di amore per la propria terra e la propria gente.

E se qualche bene informato assicura che non ci sarà un avversario in campo nemmeno per questa tornata elettorale, qualche altro invece sostiene che potrebbe all’ultimo minuto profilarsi la presentazione di una lista di opposizione. Intanto la scadenza è vicina e la presentazione delle liste elettorali per la corsa alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno è fissata per sabato 11 maggio, alle ore 12:00 quando si chiudono i termini e i giochi, almeno quelli burocratici, saranno chiusi. Poi si parte con i comizi elettorali e l’avvio della campagna elettorale vera e propria.