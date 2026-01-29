Montecorice, frana la strada a Cosentini: paura per un uomo al volante

Il maltempo e le forti piogge stanno caratterizzando le ultime ore in tutto il Cilento. A Montecorice, questa sera, proprio a causa dei temporali è franata la strada di accesso che porta alla frazione di Cosentini.

I disagi

Sul manto stradale sono caduti pietre di grandi dimensioni che hanno invaso l’intera carreggiata, impossibilitando il transito veicolare. Tanta paura per un residente del posto che si è trovato sul luogo dell’accaduto proprio al momento del movimento franoso mentre era a bordo della sua auto, riuscendo ad evitare il peggio grazie alla sua prontezza di riflessi.

Dell’accaduto sono state già informate le forze dell’ordine che ora dovranno mettere in sicurezza la zona e ripristinare la percorribilità della carreggiata.