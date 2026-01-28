Meeting del Mare: a Marina di Camerota la trentesima edizione dedicata al domani

Il Meeting del Mare raggiunge un traguardo storico e si prepara a celebrare la sua trentesima edizione. L’evento, simbolo di musica, arte e cultura giovanile, si terrà a Marina di Camerota nelle giornate di sabato 30, domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. Il festival, nato nel 1996 e diretto da don Gianni Citro, si conferma come una delle manifestazioni culturali più longeve e dinamiche del Sud Italia.

Il tema scelto per quest’anno è “Domani”, un titolo che invita a guardare al futuro senza dimenticare le radici di una kermesse che, per tre decenni, ha animato la riva del mare cilentana.

Trent’anni di storia e cultura a Marina di Camerota

La manifestazione taglia il nastro della trentesima edizione consolidando il suo ruolo di spazio aperto al dialogo sociale e artistico. Sin dal suo esordio, il festival ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento capace di ascoltare le sfide delle nuove generazioni.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice della Baia di Lentiscelle e nelle piazze della cittadina, luoghi dove si intrecciano linguaggi differenti e performance site-specific.

L’edizione precedente ha dimostrato la portata del festival, attirando migliaia di partecipanti con un calendario di oltre 60 eventi. Anche per l’appuntamento di quest’anno, il programma prevede una fitta successione di spettacoli, workshop e installazioni d’arte, mantenendo fede ai valori di comunità e partecipazione che caratterizzano la kermesse sin dalle origini.

Programma e opportunità per gli artisti emergenti

Il Meeting del Mare non è solo un palco per nomi noti della scena musicale contemporanea, ma rappresenta una vetrina fondamentale per i nuovi talenti. Sono infatti già aperte le candidature alle Open Call dedicate a band e artisti emergenti che desiderano esibirsi durante i tre giorni di festival.

L’iniziativa punta a favorire la creatività e l’appartenenza, trasformando la spiaggia del Cilento in un laboratorio a cielo aperto. Come sottolineato dall’organizzazione, l’esperienza del festival coinvolge sia chi vi partecipa per la prima volta, sia chi lo frequenta da anni, uniti dal desiderio di vivere un momento di condivisione unico tra musica e natura.

L’eredità artistica di don Gianni Citro

Sotto la direzione artistica di don Gianni Citro, il Meeting del Mare è cresciuto costantemente, diventando un luogo dove le arti visive e le parole trovano una sintesi perfetta. L’edizione intitolata “Domani” promette di rinnovare questo impegno, offrendo tre giorni e tre notti di performance e momenti di riflessione.

La longevità della kermesse testimonia la capacità di rinnovarsi e di interpretare i cambiamenti della società, restando un appuntamento imprescindibile per il panorama culturale nazionale.