Marina di Camerota, serata di fede e spettacolo per la Madonna del Carmine: fuochi sul mare e musica in piazza

Una serata di fede, tradizione e spettacolo animerà oggi Marina di Camerota in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Come da tradizione, la comunità si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’estate cilentana, tra cerimonie religiose, bancarelle e un attesissimo spettacolo pirotecnico sul mare.

Il programma religioso

Il programma religioso prevede alle ore 19:00 la recita della preghiera e la celebrazione della Santa Messa in piazza, seguite dalla processione con il simulacro della Beata Vergine del Carmelo che attraverserà le principali vie del paese, accompagnata dalla partecipazione devota dei fedeli. A fare da cornice alle celebrazioni, le luminarie allestite dalla ditta Fratelli Ascona di Licusati, che anche quest’anno hanno impreziosito le strade del borgo con giochi di luci e colori. Non mancheranno momenti di festa popolare: nel centro storico saranno presenti numerose bancarelle con caramelle, giocattoli e prodotti tipici, in un’atmosfera di allegria che coinvolgerà grandi e piccoli.

Il programma civile

Gran finale alle ore 21:30 in piazza San Domenico, dove si esibirà “la voce dell’anima” Rita Cammarano, accompagnata dal pianista Michele Biki Panitti, per un concerto che promette emozioni e suggestioni musicali. A chiudere la serata, l’immancabile spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo e il mare di Marina di Camerota, regalando a residenti e turisti uno dei momenti più attesi e fotografati dell’estate.