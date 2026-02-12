Maltempo: barca affonda nel porto di Policastro Bussentino, recuperata dalla Guardia Costiera

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul Golfo di Policastro ha causato danni ad un’imbarcazione di vetroresina, lunga circa sei metri, ormeggiata nel porto di Policastro Bussentino.

L’incidente

Il natante, a causa delle violenti e continue piogge, è sprofondato sul fondale del porto. Avvisato il proprietario della barca di quanto accaduto, quest’ultimo ha nell’immediato allertato le forze dell’ordine.

Gli interventi

Ad arrivare tempestivamente presso la struttura portuale è stato il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, agli ordini della Tenente di Vascello Samantha Losito.

Gli uomini della Guardia Costiera hanno subito proceduto con le operazioni di recupero del natante effettuate quest’ultime dai sommozzatori che sono riusciti a recuperare e a riportare a galla la barca.

Fortunatamente, dai sopralluoghi effettuati subito dopo dagli uomini della Guardia Costiera, non è risultata alcuna traccia d’inquinamento nelle acque del porto di Policastro Bussentino.