L’editoriale: tra obiettivi raggiunti e grandi novità all’orizzonte. Il progetto InfoCilento continua a crescere

La fine di un anno porta inevitabilmente con sé un momento di riflessione e valutazione degli obiettivi raggiunti e delle sfide che restano aperte. Il bilancio che mi sento di tracciare a conclusione di questo primo anno da editore di InfoCilento chiude sicuramente in attivo in termini di entusiasmo, impegno e risultati raggiunti in tempi relativamente brevi. Il nostro portale di informazione, pilastro della nostra attività, ha registrato un considerevole incremento di utenti; ripensato nella sua veste grafica per consentire una fruizione ottimale ai lettori, si conferma la più grande piattaforma di informazione a sud della provincia di Salerno. L’incessante lavoro di aggiornamento delle notizie da parte del team di redazione, svolto con estrema professionalità, ci ha conquistato un posto di assoluta autorevolezza tra le fonti dell’informazione locale. Accanto al consolidamento del sito web, la vera scommessa è stata il lancio di InfoCilento sul digitale terrestre. Il 29 maggio è andato in onda il nostro primo TG sul canale 79 del DTT visibile in tutta la provincia: da quel momento ha preso il via una programmazione settimanale ricca di approfondimenti che spaziano dalla politica allo sport, dall’attualità allo spettacolo, dal benessere alla gastronomia, alle tradizioni locali.

Siamo soddisfatti degli ottimi riscontri che il nostro canale televisivo ha ottenuto in poco più di sei mesi; ci onora molto aver incontrato in così breve tempo il gradimento di tantissimi telespettatori cui ci lega già una solida fiducia. Nel nuovo anno cercheremo di rendere il palinsesto ancora più adeguato alla domanda del nostro pubblico.

“Il cuore oltre l’ostacolo”

L’immagine che meglio sintetizza questo 2023 è quella del cuore oltre l’ostacolo o – per meglio dire – dei cuori oltre gli ostacoli. Il lavoro di squadra implica confronto che, fortunatamente, nel nostro caso non è mai scontro, piuttosto comune aspirazione all’eccellenza. Si tratta di una continua ricerca della migliore versione di sé, sia sul piano professionale che umano; uno sforzo notevole di armonizzazione delle diverse professionalità e personalità. Uno sforzo del quale ci sentiamo però puntualmente ripagati e che continueremo ad onorare investendo ancora affinché InfoCilento si confermi voce attendibile, imparziale e soprattutto libera.

Un impegno costante per la promozione del territorio

La nostra principale vocazione rimane la promozione del territorio che stiamo cercando di concretizzare attraverso la vicinanza e il supporto a diverse associazioni e realtà sportive, e in maniera particolare agli istituti scolastici. È stato proprio per questi ultimi che abbiamo pensato di aprire davvero le nostre porte: il progetto Stiamo sul pezzo sta consentendo ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di svolgere laboratori nella nostra redazione. Sono già diverse le decine di studenti che si sono trasformati in giornalisti per un giorno: li abbiamo accolti nei nostri studi dove, insieme ai loro insegnanti, si sono cimentati in riunioni di redazione, stesura di articoli, realizzazione di interviste, montaggio e doppiaggio di servizi. Un’esperienza che tutti fin qui hanno definito indimenticabile e che a noi sta regalando l’opportunità di sentirci più prossimi ai sogni e alle ambizioni dei più giovani. La nostra attenzione al territorio cilentano e provinciale ha spinto inoltre numerose realtà aziendali a trasformarsi in nostri partners attraverso la scelta di affidarci la promozione del proprio business.

Non abbiamo trascurato poi il settore eventi che per noi rimane un passepartout per la sponsorizzazione dei luoghi. Il quiz Se lo sai…rispondi! – riservato ancora una volta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado – ha riscosso un grande successo, accresciuto dalla presenza in occasione della finale di ospiti quali l’ex direttore generale della Rai e presidente Consap e Banca del Fucino Mauro Masi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente onorario dell’Accademia della Crusca professore Francesco Sabatini. Il concorso ha visto i ragazzi sfidarsi su diverse materie in un clima di gioiosa competizione. È stata la classe III B dell’I. C. “Gino Rossi Vairo” di Agropoli ad aggiudicarsi il primo premio messo in palio da InfoCilento: un viaggio di tre giorni a Firenze.

Nel mese di luglio si è svolta invece la cerimonia di premiazione di un appuntamento ormai attesissimo: la Primula d’Oro. Si tratta di un evento sul quale punteremo sempre di più per garantire la maggiore visibilità possibile alle eccellenze di categoria che voi utenti siete invitati ad individuare e votare di anno in anno.

La dimensione locale – tuttavia – non ci ha impedito di avere uno sguardo attento anche oltre i confini regionali (e non solo). Lo abbiamo dimostrato fin da subito figurando per esempio tra le testate accreditate alla sala stampa dell’ultimo Festival di Sanremo, esperienza che a maggior ragione contiamo di replicare il prossimo febbraio. Siamo stati presenti ad eventi sportivi di rilievo internazionale quali i match di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di calcio. Abbiamo valicato i confini nazionali al seguito di una delegazione dell’Istituto Alberghiero “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento approdando a Zagabria in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo.

InfoCilento solidale

Parallelamente all’attività di informazione, ci siamo impegnati affinché InfoCilento potesse veicolare anche messaggi di importanza sociale. Quello della solidarietà rappresenta sicuramente uno dei valori in cui maggiormente crediamo ed è per questo che ci siamo fatti promotori di una raccolta fondi in favore dell’Istituto Rizzoli di Bologna: un modo per tendere la mano a chi ha bisogno e per ricordare la piccola Ludovica Parente la cui prematura scomparsa mi ha commosso e toccato in maniera profonda.

Un anno intenso, dunque, in cui abbiamo cercato di mettere a fuoco limiti e punti di forza. Il 2024 ci trova consapevoli di quanto ci sia ancora da fare, ma animati da una indiscussa voglia di continuare a metterci in gioco. Sento l’obbligo di ringraziare il direttore della testata, Ernesto Rocco; la responsabile della redazione del TG, Raffaella Giaccio; il responsabile dell’area amministrativa, Ugo Schiavo; l’amministratore delegato, Edoardo Marcianò e, insieme a loro, tutti i collaboratori di InfoCilento. È soltanto grazie al loro impegno quotidiano se questa avventura può proseguire e può anche permettersi di essere ambiziosa.

Tutti i nostri sforzi, però, trovano ragion d’essere unicamente nel vostro consenso, pertanto è a voi che rinnovo la mia più sincera gratitudine. Ai bilanci non possono che seguire gli auspici: l’augurio è che il nuovo anno sia per tutti sereno e proficuo. Mi auguro che non ci abbandonino la forza e il discernimento necessari a compiere scelte coraggiose e lungimiranti e, naturalmente, a gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo.

Buone feste a tutti voi!

L’editore

Domenico Cerruti