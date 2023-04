Se lo sai rispondi! Ecco gli ospiti della finalissima

Un evento dedicato alle scuole, con l’obiettivo di premiare le eccellenze e il merito e al contempo raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori in età pediatrica. Questa la mission di «Se lo sai rispondi!», il gioco a quiz che ha visto partecipare fin ora ben 800 alunni di 40 classi appartenenti a 6 istituti comprensivi del comprensorio. A sfidarsi le terze medie di Agropoli, Capaccio Paestum, Vallo della Lucania, Aquara, Torchiara e Roccadaspide. Quattro di queste hanno avuto accesso alla finalissima in programma il prossimo 17 aprile presso il teatro dell’Hotel Ariston a Paestum (inizio ore 20).

Se lo sai rispondi! Il gioco

Sarà una serata di gioco, divertimento e spettacolo, condotta da Ingrid Muccitelli, presentatrice di Uno Mattina in Famiglia (Rai1). Interverranno l’ex direttore generale della Rai e attuale presidente Consap e Banca del Fucino, Mauro Masi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il professore Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, Hans Nicolussi Caviglia, calciatore della Salernitana ed altri ospiti.

La sfida

A sfidarsi gli Istituti Comprensivi di Agropoli, Capaccio Paestum Albanella e Vallo della Lucania – Novi Velia. Quest’ultima scuola parteciperà in collegamento da Rimini dove i ragazzi partecipanti al gioco sono in gita scolastica.

La classe prima classificata vincerà un viaggio di istruzione a Firenze; le altre due un buono per l’acquisto di beni strumentali per la scuola.

L’evento gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (ex Provveditorato agli Studi di Salerno), della provincia di Salerno e di tutti i Comuni facenti capo agli Istituti scolastici coinvolti.

Presenzieranno alla finalissima i sindaci del territorio, il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri e il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola.