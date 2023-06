InfoCilento in visita all’Istituto Rizzoli di Bologna: una giornata per condividere progetti e programmi

A mantenere la promessa é stata la redazione di InfoCilento che, con l’amministratore Edoardo Marcianó e il responsabile dell’area legale Ugo Schiavo, ha incontrato, mercoledì 14 giugno, dottori e personale ospedaliero, nonché i responsabili amministrativi dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli a Bologna.

InfoCilento ha, in questa occasione, risposto all’invito a riunirsi presso la sede dell’ospedale Rizzoli a Bologna alla presenza di: Dott. Anselmo Campagna, Direttore generale dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Dott. Toni Ibrahim, Direttore della S.C. Osteoncologia, Sarcomi ossei e dei tessuti molli e Terapie Innovative, Dott.ssa Emanuela Palmerini, oncologa della S.C. Osteoncologia, Sarcomi ossei e dei tessuti molli e Terapie Innovative.

Una giornata per condividere programmi ed esperienze

In questa giornata segnata da scambi di esperienze e condivisione di programmi futuri, InfoCilento è stata piacevolmente accolta ed invitata a visitare la biblioteca del Rizzoli.

Un luogo dall’ enorme valore storico in ambito Ortopedico che conserva l’impronta solenne ed antica datagli dal primo dopoguerra dall’allora direttore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Vittorio Putti, che fece restaurare i locali e li destinò ad accogliere il patrimonio librario.

Tale patrimonio, costituito nel 1900 grazie ad una donazione della provincia di Bologna per onorare la memoria del Re Umberto I, al quale è stata intitolata la biblioteca, rappresenta una delle più complete e rare collezioni librarie esistenti in campo ortopedico.

Presenti libri antichi, pezzi unici, strumenti ortopedici che utilizzava il fondatore, uno dei dieci filantropi al mondo.

Considerata cotanta bellezza ed il notevole valore formativo nel visitare un luogo di pregio come questo, è stata ‘strappata la promessa’ che, il prossimo anno, con la nuova edizione del fortunato quiz “Se lo sai… Rispondi! ‘ sarà messa in palio per la scuola che si aggiudicherà il primo premio, una visita alla Rizzoli per visitare la biblioteca-museo e sensibilizzare alla questione.

Le opportunità di cooperazione

L’incontro di InfoCilento e l’ Ospedale Ortopedico Rizzoli di Bologna (due realtà molto diverse per obiettivi aziendali e collocazione geografica) ha messo in evidenza lo spirito di cooperazione per la raccolta fondi in ricordo della piccola Ludovica Parente, occasione che ha unito le forze ottenendo un inatteso e ottimo risultato.

Sono stati, inoltre, pianificati alcuni momenti di collegamento con il nascente canale tv digitale 79 allo scopo di creare nuove e future circostanze di formazione, ricerca e crescita.

InfoCilento “porta a casa” la sincera gratitudine espressa dall’ intero staff dell’ospedale Rizzoli di Bologna verso il territorio cilentano che si è mosso al massimo delle sue capacità per la raccolta fondi promossa e diffusa in nome del valore della Salute.