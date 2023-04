Prosegue la raccolta fondi in memoria di Ludovica Parente. Già tante le donazioni

Si è conclusa la prima edizione del gioco a quiz ‘Se lo sai.. rispondi! ‘ firmata InfoCilento con un’àncora gettata in mare per Ludovica Parente, la bambina di 8 anni entrata nel cuore degli allievi delle scuole che hanno partecipato alla gara culturale.

Grazie alla volontà ferma dell’editore Domenico Cerruti, InfoCilento ha prontamente messo in atto un percorso virtuoso di raccolta fondi che, dal 17 aprile, (giorno delle Finali del gioco a quiz avutasi al teatro Ariston di Paestum), ha già dato i suoi sperati frutti.

La raccolta fondi

L’istanza da parte della redazione verso i presenti, la presenza emozionata dei genitori di Ludovica e della sua sorellina, hanno infatti sortito, con estremo piacere da parte di tutti, un ottimo riscontro.

Le donazioni finora fatte e le future sono destinate all’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Chi era Ludovica Parente

Aveva solo 8 anni, Ludovica, ed era di Albanella. Un tumore con cui combatteva da due anni l‘ha portata via alla sua famiglia e alla sua comunità.

Una morte che ha commosso e scosso ogni cittadino.

Chi ha vissuto anche solo metà della sua vita e sarà stato figlio o fratello o amico di un bambino che combatte con tutto se stesso per una condizione di malattia;

Chi ha dovuto, anche soltanto per un tempo limitato, attendere presso una sala d’attesa, contare le porte colorate di un corridoio di un reparto pediatrico, seguire i passi di un bambino in pigiama, condividere una poltrona di ospedale accanto a suo figlio e ad altre madri o padri, saprà cosa vuol dire continuare a vivere nel ricordo del proprio figlio, anche solo nel ricordo.

Chi ha avuto la fortuna di poter tornare a casa con il proprio bimbo che cammina, anzi saltella sui propri sandaletti, mentre esce dalle porte scorrevoli di un ospedale fatto di bimbi, di dolore, giochi, flebo e merendine;

Chi esce da un ospedale senza aver lasciato alle spalle il suo lupo, il fantasma e la strega che tanta paura fa;

Tutti, ed anche chi un figlio lo desidera e non lo ha, dovrebbero ascoltare, negli occhi di Ludovica, la VITA e la FORZA che, ancora oggi, ha saputo e sa regalare .

Aiutaci ad Aiutare.

Iban: IBAN IT73E030690252010000004602

Causale: in memoria di Ludovica Parente a favore della SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli e terapie innovative