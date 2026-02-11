Lavori di messa in sicurezza sulla statale 18: chiusura del tratto tra Sapri e Maratea

A partire da lunedì 16 febbraio e fino a martedì 10 marzo, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 219,000, nel comune di Sapri, e il km 223,100, in località Acquafredda di Maratea. L’interferenza alla circolazione si rende necessaria per consentire ad Anas l’esecuzione di interventi strutturali finalizzati alla protezione del corpo stradale su entrambi i versanti regionali.

Interventi di bonifica e installazione paramassi in Campania

Sul versante campano, le operazioni riguarderanno la prosecuzione della bonifica del costone roccioso situato in prossimità della statale. Tali attività sono propedeutiche all’installazione di barriere paramassi e reti di protezione, parte di un piano di investimenti dal valore complessivo di circa quattro milioni di euro.

L’obiettivo primario è garantire la pubblica incolumità attraverso il consolidamento delle pareti sovrastanti l’arteria stradale.

Completamento delle opere sul costone dei Crivi in Basilicata

In territorio lucano, i lavori si concentreranno sul costone roccioso “dei Crivi”. Gli interventi sono finalizzati al completamento della messa in sicurezza della parete in vista della futura installazione di reti protettive e, successivamente, della realizzazione della nuova variante in galleria presso Acquafredda di Maratea.

Anas ha confermato che, per quanto riguarda le attività in Basilicata, seguiranno ulteriori limitazioni al traffico: a partire dall’11 marzo, la strada sarà soggetta a chiusure in orario diurno, tra le 8:30 e le 18:00, con l’esclusione del periodo pasquale e secondo un calendario che verrà reso noto in seguito.

Segnaletica e percorsi alternativi per la viabilità

L’interdizione al transito è stata già comunicata attraverso i pannelli a messaggio variabile e le segnalazioni dei Comuni di Sapri e Maratea. Per ovviare al blocco della circolazione, sono stati predisposti i seguenti itinerari alternativi:

I veicoli in arrivo dalla Calabria e diretti verso Sapri dovranno effettuare una deviazione allo svincolo di Castrocucco di Maratea, immettendosi sulla SS585 fino all’incrocio con la strada provinciale ex SS104 per raggiungere il centro abitato di Sapri. Il medesimo percorso è previsto per chi viaggia in direzione opposta.

Per i soli mezzi con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, è disponibile un’ulteriore opzione: uscita al km 223,550 della SS18 in località Ondavo, percorrenza della provinciale 3 fino all’innesto con la SS585 (km 15,000) e proseguimento sulla SS585 verso nord fino alla ex SS104.