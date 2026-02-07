L’ANPI di Agropoli presenta “Disunited Nations”: il docufilm sulla crisi dei diritti umani in Palestina

La sezione dell’ANPI di Agropoli promuove un appuntamento e una riflessione su uno dei temi più straordinariamente importanti e irrisolti dello scenario internazionale: la questione palestinese. Mercoledì 11 febbraio alle ore 21 presso il cineteatro De Filippo arriverà in città il docufilm di Christophe Cotteret “Disuneted Nations” con l’intervento di Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati.
Proiezione in simultanea nazionale
La proiezione avviene in simultanea nazionale con l’esclusiva della sala di Agropoli per la provincia di Salerno al termine del quale vi sarà un collegamento in streaming con Francesca Albanese, con Cecilia Strada europarlamentare e Giulia Zaccariello giornalista del Fatto Quotidiano.
La trama
Il film documentario, distribuito dalla Mescalito Film, descrive il processo di pulizia etnica da parte di Israele a Gaza, grazie alla puntuale e documentatissima denuncia portata avanti dal 2022 dalla Relatrice dell’ONU. Un viaggio impietoso nella crisi delle Nazioni Unite di fronte alle incapacità di dare una soluzione ai massacri della popolazione civile e a vigilare sui diritti umani. L’inadeguatezza delle “Nazioni Disunite” non si limita al solo Medio Oriente ma investe tutti gli scenari internazionali come documentato dalla Albanese facendola diventare oggetto di ostracismi di ogni sorta nei suoi confronti.
Interviste, lavoro diplomatico, conferenze, interventi pubblici nelle capitali mondiali ci mostrano, oltre l’incapacità dell’ONU, il venir meno delle ragioni per cui è nata nel 1945: scongiurare i conflitti, promuovere la cooperazione, vigilare sui diritti umani. L’Anpi chiama a raccolta per un contributo alla riflessione e un sostegno concreto alla Relatrice Albanese figura centrale di un nuovo possibile modello di relazioni internazionali.