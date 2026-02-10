La Salernitana torna alla vittoria: battuto per 3 a 0 il Casarano

La Salernitana piega il Casarano allo stadio “Arechi” e torna alla vittoria dopo due partite.

Decisive una marcatura di Molina e la doppietta di Lescano.

Sono tre punti d’oro che consentono di accorciare sul Catania, bloccato sullo 0 a 0 dal Cerignola al “Massimino”.

Sabato gli uomini di Raffaele sono attesi al “Simonetta Lamberti” per sentitissimo derby con la Cavese. La speranza è che questa vittoria possa essere il viatico giusto per ricominciare a correre.

Il primo tempo

Partita che si inaugura in un clima di contestazioni con l’Arechi semivuoto per le rimostranze del pubblico di casa nei confronti della società.

Al 10’ minuto di gioco, è Molina a distendere il clima con la firma sull’1 a 0 per la Salernitana. Bella l’inzuccata dal centro dell’area di rigore dell’argentino a capitalizzare un preciso cross del solito Achik.

A vantaggio acquisito, i padroni di casa abbassano eccessivamente i giri del motore e il Casarano viene fuori. Poco prima della mezz’ora sono due legni a salvare Donnarumma sulle conclusioni di Santarcangelo e Leonetti. Il pericolo ridesta i granata, che chiudono in crescendo. Nel finale Villa cerca Molina buona la girata, ma non basta per trovare la doppietta.

Il secondo tempo

La Salernitana esce rinfrancata dal tè dell’intervallo. Due giri di lancettame e Villa coglie il palo con una conclusione leggermente sporcata. I granata pareggiano il conto con la fortuna.

All’ora di gioco il direttore di gara chiama calcio di rigore per il Casarano, ma la massima punizione viene annullata all’FVS.

Momento chiave del match. Al 67’, infatti, Facundo Lescano esibisce il proprio killer instinct al pubblico dell’’Arechi, firmando due goal nel giro di poco più di due minuti: 3 a 0 e partita chiusa.

Molto incerta la difesa del Casarano, che ha lasciato la porta sguarnita al bomber argentino in entrambe le circostanze.

Nel finale il Casarano trova l’ennesimo legno con Ferrara. Sfortunati ancora una volta gli ospiti.