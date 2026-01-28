La riforma tridentina a Capaccio: Mons. Della Pepa presenta la sua ricerca sul Cilento

Sabato 7 febbraio, alle ore 10:30, l’Auditorium del Seminario diocesano ospiterà la presentazione del volume dal titolo “La riforma tridentina nel Regno di Napoli. Capaccio, una Diocesi sotto tutela (1580-1586)”. L’opera, curata da Mons. Salvatore Della Pepa, si configura come un’analisi dettagliata e scientifica di un periodo cruciale per la storia religiosa e sociale del Mezzogiorno.

Un contributo per la storiografia locale e diocesana

Il libro è l’esito di un meticoloso lavoro di ricerca che si propone di fare luce sulle trasformazioni avvenute nel Cilento a seguito del Concilio di Trento. Attraverso lo studio del caso specifico della Diocesi di Capaccio, l’autore ricostruisce l’assetto e l’organizzazione della realtà ecclesiale in un arco temporale caratterizzato dall’attuazione della Riforma Cattolica. Il testo permette di approfondire le dinamiche di controllo e gestione di un territorio che, in quegli anni, si trovava sotto una particolare forma di tutela istituzionale.

Gli interventi e i relatori della presentazione

L’evento vedrà il coinvolgimento di alte cariche ecclesiastiche, a testimonianza dell’importanza del volume per la comunità scientifica e religiosa. Saranno presenti Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania, e Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro.

L’approfondimento critico e la relazione principale sul libro saranno affidati a Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia. L’incontro rappresenta un’occasione per esplorare le radici storiche dell’organizzazione diocesana e l’impatto che le norme tridentine ebbero sulla società del Regno di Napoli.