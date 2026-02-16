“Innamorati a Trentinara” ha regalato emozioni tra scorci romantici e musica dal vivo

Si è conclusa ieri sera, sulla terrazza più romantica del Cilento, ossia la “Terrazza degli Innamorati” di Trentinara, la kermesse “Innamorati a Trentinara”, un’iniziativa diventata un appuntamento fisso per celebrare San Valentino e i giorni che precedono e seguono il 14 febbraio.

Successo per l’evento che celebra l’amore

Luci suggestive e decorazioni a tema, la cerimonia di accoglienza ai nuovi nati e il concerto di Dario Sansone, ad accesso, gratuito hanno chiuso l’evento che aveva preso il via il 12 febbraio. Il freddo dell’inverno non ha scoraggiato il pubblico e in tanti hanno raggiunto il borgo per ammirare le “Vie dell’Amore”, la terrazza panoramica, la statua di Saul e Isabella legata ad un’antica leggenda d’amore e le tante bellezze che Trentinara, con i suoi paesaggi mozzafiato, ha da offrire.

Ai microfoni di InfoCilento il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, ha espresso soddisfazione per un evento che, nonostante i rischi legati alla pioggia e al freddo che si corrono nell’organizzare una manifestazione nei mesi invernali, è stato un successo. “Innamorati a Trentinara” continua ad attrarre visitatori e a contribuire a far registrare tante presenze nel territorio anche fuori dall’alta stagione.