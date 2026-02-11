“Innamorati a Trentinara”: alla scoperta della leggenda della “preta ‘ncatenata”, ecco il programma

Dal 12 al 15 febbraio, in occasione della settimana a ridosso di San Valentino, a Trentinara, un evento dedicato all’amore e agli innamorati, “Innamorati a Trentinara”, fra percorsi, luminarie e musica. “Innamorati a Trentinara” è un invito al pubblico a passeggiare nei luoghi più romantici del paese, allo scopo di destagionalizzare il turismo e animare il borgo, alla scoperta della storia d’amore fra la figlia del marchese, Isabella, e il capobrigante Saul.

Il programma del 2026

Si parte giovedì 12 febbraio alle 18:00, da Via dell’Amore, con l’accensione delle luminarie e il via al percorso fra i caratteristici scorci del borgo per spostarsi, poi, alle 19:00, alla chiesa Santa Maria Assunta, per l’incontro “Giornata diocesana degli innamorati” con don Roberto Faccenda, direttore pastorale giovanile arcdiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, il quale darà vita a un dialogo dal titolo “Illusione, delusioni, dedizione: le fasi dell’amore”.

Sabato 14 febbraio è la volta della musica, con il concerto di uno dei nomi di punta della scena musicale partenopea, Dario Sansone. Già voce degli acclamati Foja, Dario Sansone poterà, alle ore 19:00 sulla Terrazza degli Innamorati di Trentinara, il suo nuovo spettacolo dal titolo “Restiamo in piedi”.

Si chiude domenica 15 febbraio con una giornata dedicata ai bambini. Alle ore 17:00 il “benvenuto” ai nati di Trentinara del 2025, un momento per salutare tutti i neonati che diventano parte integrante della comunità trentinarese, mentre alle 18:00, in collaborazione con Nascere in Cilento, si terrà l’evento “Un amore da favola”, attività per bambini dai 0 mesi ai 10 anni con dress code a tema maschere di carnevale.

Un amore “panoramico”

Noto anche con l’appellativo di “Terrazza del Cilento”, per la spettacolare vista che dal belvedere abbraccia buona parte della costa campana, Trentinara è anche il “Borgo dell’Amore”, grazie al suo percorso ispirato da uno dei sentimenti più nobile del mondo, e in particolare alla leggenda della “preta ‘ncatenata”, la quale narra la storia d’amore di Isabella e Saul. E proprio in occasione dell’evento “Innamorati a Trentinara”, il percorso si adornerà di luminarie romantiche, pronte ad accogliere tutti coloro che sono già innamorati oppure che vogliono innamorarsi proprio a Trentinara.

La leggenda di Isabella e Saul

Il percorso illuminato inizia da via dell’Amore, una stradina stretta adorna di frasi d’amore dipinte sulle maioliche realizzate dal professore Sergio Vecchio; qui si narra la struggente storia d’amore consumata fra la giovane Isabella, figlia del marchese, e il capobrigante Saul. Giunto a Trentinara con lo scopo di saccheggiare il palazzo del marchese, Saul si innamorò a prima vista della marchesina Isabella, e l’unica cosa che riuscì a rubare fu il cuore di lei: la loro divenne presto una storia d’amore contrastata, per le evidenti differenze di rango fra i due.

Da via dell’Amore si arriva alla “preta ‘ncatenata”, sulla “Terrazza degli Innamorati”, luogo emblematico della storia di Isabella e Saul, dove i due si incontravano per fugaci momenti di passione. Qui, i due compirono il gesto estremo, pur di non rinunciare al loro amore: la leggenda narra, infatti, che proprio in questo luogo Saul e Isabella, scoperti dal padre di lei, il marchese, pur di non rinunciare a quell’amore così bello e raro, decisero di lanciarsi nel vuoto.

Oggi in quel masso, questa “pietra incatenata”, che si narra sostenga il paese, si possono scorgere i corpi incatenati dei due amanti. Ad adornare il luogo, panchine artistiche e murales inclusivi che trasportano ai giorni nostri il coraggio di Isabella e Saul: il coraggio di cui si ha bisogno quando si ama.

Capri, la Costiera Amalfitana e la costa del Cilento: siamo sulla “Terrazza del Cilento”, da dove si può scorgere e ammirare buona parte della costa Campana. Qui campeggia la statua di Saul e Isabella, raffigurati sereni e sciolti dalle catene; un cartello alle loro spalle, che sembra riprendere le sagome dei loro volti, “obbliga” i visitatori a baciarsi liberi dal pregiudizio che rende schiava la società.

La storia di Saul e Isabella, seppure così antica, è infatti fortemente attuale, perché in essa possiamo ritrovarvi tutti gli amori che non hanno la libertà di fiorire a causa dei pregiudizi della società.