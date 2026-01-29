Incidente sulla SS18 a Capaccio Paestum: scontro tra quattro veicoli, stop alla circolazione

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, lungo la SS18, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Il sinistro ha visto coinvolti complessivamente quattro mezzi: tre autovetture e un furgone. Nonostante l’entità dell’impatto, che ha causato ingenti danni materiali ai veicoli, non si registrano fortunatamente feriti tra i passeggeri e i conducenti coinvolti.

La dinamica del sinistro e i mezzi coinvolti

Nello scontro sono rimaste danneggiate due Fiat Punto e una Toyota, le quali, a seguito della collisione, hanno terminato la loro corsa contro il guardrail. Il quarto veicolo, un furgone, nell’impatto ha perso parte del carico che trasportava, disperdendo vari oggetti lungo la carreggiata e creando ulteriori pericoli per la viabilità. La forza dell’urto è stata tale da causare l’apertura degli airbag nelle vetture, a testimonianza della violenza della carambola che ha generato momenti di forte apprensione tra i presenti.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 della Croce Rossa, provenienti dalla postazione di Piazza Santini, per prestare i primi soccorsi e accertarsi delle condizioni delle persone a bordo. Contestualmente, i carabinieri della Compagnia di Agropoli sono giunti sul punto del sinistro per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini volte ad accertare l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Disagi alla circolazione e rallentamenti sulla statale

Il traffico veicolare sulla SS18, particolarmente sostenuto nella fascia pomeridiana, ha subito pesanti rallentamenti. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e permettere ai militari dell’Arma di operare in totale sicurezza, è stato necessario procedere alla chiusura del tratto stradale interessato. La situazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo la rimozione dei detriti e dei veicoli incidentati.