Incidente sulla Mingardina: quattro veicoli coinvolti, due feriti

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada Mingardina, all’altezza dello svincolo che conduce al Ciglioto. Sono quattro in totale le autovetture coinvolte nel sinistro stradale, tra queste anche un furgone.

I soccorsi e l’intervento dei Carabinieri

A rimanere ferite due persone per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per le dovute cure del caso. Diverse le ferite riportate dai due malcapitati ma fortunatamente, secondo un primo esame clinico, non si tratterebbe di ferite gravi. Sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota, diretti dal Maresciallo Francesco Carelli. Gli uomini dell’Arma, dopo essersi assicurati dello stato di salute delle persone coinvolte nell’incidente, hanno proceduto con i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

Lo scontro tra le autovetture è avvenuto lungo un’arteria che collega la SS18 Variante “Cilentana” alle località turistiche di Palinuro e Marina di Camerota e dunque molto trafficata. Un tratto di strada spesso teatro di incidenti anche mortali.