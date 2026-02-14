Incidente sulla Cilentana: auto contro un cinghiale tra Agropoli Sud e Prignano

Un nuovo incidente stradale provocato da un cinghiale si è verificato lungo la Cilentana, la principale arteria di collegamento tra l’area nord e quella sud del Cilento. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Sud e Prignano Cilento, in un punto già noto per episodi analoghi.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile che procedeva in direzione sud si è trovata improvvisamente davanti un cinghiale di grosse dimensioni. L’impatto è stato inevitabile: la vettura ha colpito frontalmente l’animale, che è morto sul colpo. L’auto ha riportato danni significativi alla parte anteriore, ma non si registrano feriti tra gli occupanti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione su un problema ormai strutturale: la presenza sempre più massiccia di cinghiali nelle aree limitrofe alla Cilentana e, più in generale, nelle zone abitate del territorio.

Negli ultimi anni, infatti, gli ungulati non rappresentano più soltanto una minaccia per le coltivazioni agricole, ma anche un serio rischio per l’incolumità degli automobilisti. Gli incidenti causati da questi animali sono in costante aumento.

La situazione, già segnalata più volte, continua a destare preoccupazione tra residenti e pendolari che quotidianamente percorrono la Cilentana.