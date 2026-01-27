Incidente nelle campagne del Cilento. Si ribalta trattore, grave un anziano

Sono ore di apprensione nella comunità di Celle di Bulgheria per un grave incidente che ha coinvolto S.B., un 87enne del posto.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti, pare che l’anziano fosse alla guida di un mezzo agricolo in un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore e, dopo avere sfondato un muro di cinta presente in zona, si è ribaltato, finendo rovinosmente sul terreno.

I soccorsi

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti che nell’immediato hanno allettato i familiari dell’uomo. Capita la gravità della situazione, il malcapitato è stato subito trasportato presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per le dovute cure del caso.

Giusto presso il nosocomio, l’anziano è stato immediatamente stabilizzato. Ma le gravi ferite riportate hanno indirizzato i medici dell’Immacolata a chiedere l’intervento dell’eliambilanza che in breve tempo ha raggiunto il campo sportivo della cittadina di Sapri per effettuare il trasferimento dell’87enne. L’uomo dunque è stato subito dopo trasferito, in codice rosso, presso una struttura ospedaliera di Napoli.

Secondo i primi accertamenti, pare che S.B. abbia riportato, la rottura di alcune costole, diverse lesioni interne ed emorragie che hanno aggravato in breve tempo il suo quadro clinico. La sua prognosi è tuttora riservata.