Il futuro del Cilento si scrive in Europa: a Sapri e Caselle in Pittari arrivano i Laboratori di Comunità “Re-Place”

Il Basso Cilento entra al centro del dibattito europeo sul futuro delle aree interne e rurali. Il 13 e 14 giugno prossimi si svolgeranno a Sapri e a Caselle in Pittari i Laboratori di Comunità (Village Lab) del progetto Re-Place, un’iniziativa finanziata dal programma europeo Horizon Europe che coinvolge i territori di sei Paesi europei alla ricerca di soluzioni innovative contro spopolamento, marginalizzazione e declino socio-economico.

Promossi dal gruppo di ricerca Re-Place della Sapienza Università di Roma, i Laboratori rappresentano una delle fasi più importanti del progetto: un’occasione concreta per raccogliere idee, esperienze e proposte direttamente da chi vive e lavora nel territorio.

L’area pilota del Basso Cilento e le sfide del territorio

Una delle aree pilota del progetto comprende i comuni di Sapri, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Tortorella e Torraca. Si tratta di un territorio ricco di patrimonio ambientale, culturale e sociale che, come molte aree interne europee, si confronta quotidianamente con le sfide legate alla perdita di popolazione, alla gestione dei servizi e alla ricerca di nuove opportunità di sviluppo.

“Le aree interne non sono territori da assistere, ma luoghi ricchi di risorse, competenze e capacità di innovazione spesso poco valorizzate. Con Re-Place vogliamo costruire un percorso che parta dall’ascolto delle comunità locali per individuare soluzioni condivise e sostenibili”, afferma Barbara Staniscia, docente della Sapienza Università di Roma e responsabile scientifico per l’Italia del progetto. “I Laboratori di Comunità rappresentano un’occasione preziosa per trasformare idee, esperienze e bisogni del territorio in proposte concrete che possano contribuire non solo al futuro del Basso Cilento, ma anche al dibattito europeo sulle politiche per le aree interne e rurali”.

Durante le due giornate saranno presentati i primi risultati della ricerca e saranno avviati tavoli di lavoro partecipativi per individuare criticità, priorità e possibili strategie di rilancio del territorio. I due appuntamenti in programma sono:

Sabato 13 giugno 2026 – Dalle ore 10.00 alle 16.00, presso la Casa del Buon Pastore di Sapri ;

– Dalle ore 10.00 alle 16.00, presso la Casa del Buon Pastore di ; Domenica 14 giugno 2026 – Dalle ore 10.00 alle 16.00, presso la Sala Consiliare di Caselle in Pittari.

Dai laboratori locali alla Commissione Europea

Le idee che emergeranno dai due Laboratori del Basso Cilento saranno messe a confronto con quelle provenienti dagli altri casi di studio europei. Questo lavoro congiunto contribuirà alla definizione di proposte operative da presentare direttamente alla Commissione Europea, con l’obiettivo di orientare le future politiche e gli interventi per le aree rurali e periferiche dell’UE.

L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente istituzioni, associazioni, operatori economici, giovani, cittadini e tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di nuove prospettive per il territorio. All’evento sono stati invitati i rappresentanti di tutte le istituzioni locali e degli organismi impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell’area, a partire dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.