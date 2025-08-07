Il club Napoli di Omignano a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli

Giornata ricca di emozioni per il Club Napoli D1OS di Omignano Scalo, che nella giornata di ieri ha raggiunto il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, per vivere da vicino l’atmosfera del precampionato azzurro e sostenere la squadra in vista della stagione ormai alle porte.

Tante presenze dal “cuore azzurro”

Tanti i tifosi presenti, provenienti da ogni parte d’Italia, tra cori, entusiasmo e colori azzurri che hanno invaso le strade della cittadina abruzzese. Tra loro anche una folta delegazione del club cilentano, guidata dal presidente Michele Lucia, che ha colto l’occasione per fare il punto non solo sull’attività del proprio club, ma anche sul momento della squadra allenata da Antonio Conte.

“È stato bellissimo essere qui oggi – ha dichiarato il presidente Lucia –. Vedere da vicino i nostri beniamini, respirare l’aria del ritiro e vivere questa passione insieme ad altri tifosi è sempre un’emozione unica. Come club stiamo crescendo anno dopo anno, con tante iniziative e una base di soci sempre più attiva e partecipe. L’amore per il Napoli nel Cilento è fortissimo.”