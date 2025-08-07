Cilento

Il club Napoli di Omignano a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli

Tra loro anche una folta delegazione del club cilentano, guidata dal presidente Michele Lucia

Chiara Esposito

7 Agosto 2025

Giornata ricca di emozioni per il Club Napoli D1OS di Omignano Scalo, che nella giornata di ieri ha raggiunto il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, per vivere da vicino l’atmosfera del precampionato azzurro e sostenere la squadra in vista della stagione ormai alle porte.

Tante presenze dal “cuore azzurro”

Tanti i tifosi presenti, provenienti da ogni parte d’Italia, tra cori, entusiasmo e colori azzurri che hanno invaso le strade della cittadina abruzzese. Tra loro anche una folta delegazione del club cilentano, guidata dal presidente Michele Lucia, che ha colto l’occasione per fare il punto non solo sull’attività del proprio club, ma anche sul momento della squadra allenata da Antonio Conte.

Il commento

“È stato bellissimo essere qui oggi – ha dichiarato il presidente Lucia –. Vedere da vicino i nostri beniamini, respirare l’aria del ritiro e vivere questa passione insieme ad altri tifosi è sempre un’emozione unica. Come club stiamo crescendo anno dopo anno, con tante iniziative e una base di soci sempre più attiva e partecipe. L’amore per il Napoli nel Cilento è fortissimo.”

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

L’Us Agropoli 1921 riparte dalla Promozione: ora è ufficiale

Adesso è ufficiale l’Us Agropoli 1921 ripartirà dalla Promozione, esattamente dal Girone D

Alessandro Pippa

07/08/2025

Pampaloni. Gabylo e Gipsy Fiorucci
Ospedale Agropoli

Corteo per l’ospedale di Agropoli: anche l’AIFVS scende in piazza

La presenza dell’AIFVS al corteo di Agropoli rafforza il messaggio che la tutela della vita non può prescindere da una sanità pubblica efficiente e accessibile

Raffaella Giaccio

07/08/2025

Grave incidente ad Omignano Scalo, auto si ribalta: ferito un 40enne

Il conducente dell’auto ribaltata è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero critiche

Chiara Esposito

07/08/2025

Sessa Cilento: Flavio Insinna al Festival Segreti d’Autore

Dialogando con la direttrice artistica Nadia Baldi, l'attore e conduttore è riuscito a divertire il pubblico toccando però anche temi importanti come la dedizione alla beneficenza e la ferma condanna delle guerre di qualsiasi matrice

Antonella Agresti

07/08/2025

Nucleo

Il centenario dell’Ebolitana calcio diventano un caso politico. Nucleo 84: “Chi ama davvero Eboli era allo stadio”

"L’assessore Consalvo affida ai social uno sfogo personale. Il Nucleo ’84 sottolinea: “Chi ama davvero Eboli era allo stadio”

Silvana Scocozza

07/08/2025

Giungano: boom di presenze per la “Festa dell’antica pizza cilentana”, ieri il taglio del nastro

Gastronomia tipica, percorso vastissimo, un grande palco con concerti gratuiti. L'appuntamento è fino all'11 agosto

Alessandra Pazzanese

07/08/2025

Grande festa per il centenario dell’Ebolitana calcio: tra spettacolo e fede calcistica

In campo, a festeggiare, sono scesi ex presidenti, calciatori storici, allenatori, fedelissimi del sodalizio biancazzurro

Silvana Scocozza

07/08/2025

Ospedale di Agropoli, incontro Asl-sindaci, Mutalipassi: “Serve un’azione concreta e condivisa”

“L’ospedale di Agropoli non è solo una questione locale, ma una necessità per tutta l’area del Cilento"

Raffaella Giaccio

07/08/2025

Ascea, incendio

Incendio ad Ascea, fiamme in località Isca Sciuscella: tempestivo l’intervento dei soccorsi

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in località Isca Sciuscella, nel comune di Ascea. Le fiamme sono divampate in un terreno privato situato lungo la strada […]

Chiara Esposito

07/08/2025

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 7 agosto 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Redazione Infocilento

07/08/2025

Cresce la protesta per l’ospedale civile di Agropoli

Nelle ultime ore hanno fatto giungere la loro adesione alla protesta le sigle sindacali e gli amministratori del comprensorio

Ernesto Rocco

07/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza