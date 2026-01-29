Il cantautore Pierdavide Carone incanta Sapri: omaggio a Lucio Dalla con gli studenti del “Pisacane”

Si è esibito nella serata di ieri sul palco del Cineteatro Ferrari di Sapri il cantautore italiano Pierdavide Carone, con il suo spettacolo “Pierdavide Carone canta Lucio Dalla“. Ad accompagnarlo, durante l’esecuzione di tutti i suoi brani, sono stati gli studenti del Liceo Musicale “Carlo Pisacane di Sapri, diretti dal Direttore d’orchestra Vincenzo Cuomo.

Le parole di Carone

“Ancora prima di sedere tra i banchi di “Amici”, sono stato anche io tra i banchi di un Liceo musicale – ha affermato Pierdavide Carone – vedere come questi ragazzi impiegano gran parte del loro tempo in questa passione è davvero molto bello. Magari i frutti di tutti questi sacrifici non si vedono subito ma poi con il passare del tempo si vedranno. Ho avuto la fortuna di calcare il palco del Teatro Ariston e partecipare al Festival di Sanremo con uno dei più grandi geni della musica Italia e non, ossia Lucio Dalla che ha lasciato un segno tangibile nella musica”, conclude, emozionato.

La serata

Ad organizzare l’importante evento è stato l’IIS “Carlo Pisacane” di Sapri diretto dalla dirigente Maria Teresa Tancredi. “È una serata molto bella e particolare all’insegna della musica e soprattutto all’insegna di un cantautore che a tutti sta a cuore, Lucio Dalla – ha affermato la Dirigente Tancredi – Lo facciamo avendo come ospite l’artista Pierdavide Carone che ha interagito in mattinata con la masterclass dedicata a tutti gli studenti del Liceo Musicale e in serata lo spettacolo con i nostri orchestrali.

I nostri studenti questa sera si mettono in gioco, accettando una sfida molto importante, quella di proiettarsi nella dimensione professionale del fare musica. In questo modo sosteniamo un percorso di piena valorizzazione delle competenze tecniche. È un banco di prova sicuramente molto importante per tutti loro”, conclude.