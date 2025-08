Guardia Costiera, lotta all’abusivismo sul litorale cilentano: sequestri tra Acciaroli, Ascea e Pioppi

Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del litorale di competenza, il personale del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli ha accertato in località Pioppi del Comune di Pollica un’abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo mediante la realizzazione di due pontili ed una pedana in legno risultati sprovvisti dei previsti titoli autorizzativi.

Le operazioni

Sempre a tutela del pubblico demanio marittimo ed al fine di garantire la libera e corretta fruizione degli arenili, la Guardia Costiera di Acciaroli durante un’attività notturna di polizia ha proceduto a sottoporre a sequestro amministrativo molteplici arredi balneari suddivisi tra ombrelloni, sedie e sdraio lasciati in stato di abbandono lungo le spiagge libere di Acciaroli.

Nel merito si rammenta di come non sia consentito, oltre il tramonto, lasciare in abbandono la propria attrezzatura balneare Ulteriore attività è stata effettuata in località Ascea durante un controllo presso uno stabilimento balneare, dove si ha avuto modo di constatare il non rispetto del titolo concessorio da parte di uno stabilimento balneare, il quale occupava indebitamente un’area di circa 300 mq.

L’attività ha permesso quindi di restituire alla collettività l’area in questione. In ultimo, nel rispetto della normativa Europea e Nazionale in materia di pesca, si è proceduto ad elevare sanzioni amministrative ad unità da pesca risultate irregolari, per un importo complessivo di 6.000 Euro.

L’impegno della Guardia costiera

La citata attività di controllo rientra nell’ambito della consolidata operazione “Mari e Laghi sicuri 2025”, durante la quale il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera provvede ad intensificare l’attività di controllo in mare e sul litorale al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo lungo la costa e garantire quindi il corretto utilizzo delle nostre spiagge.