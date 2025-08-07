Grave incidente ad Omignano Scalo, auto si ribalta: ferito un 40enne

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi nel centro cittadino di Omignano Scalo, dove un’autovettura ha perso il controllo finendo contro un’auto in sosta e successivamente ribaltandosi sulle scale antistanti la chiesa del paese.

Il sinistro

L’impatto è avvenuto davanti a numerosi residenti e passanti, che hanno assistito alla scena. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, guidato da un 40enne originario di Salento, procedeva a velocità sostenuta quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato, ha colpito una vettura regolarmente parcheggiata e si è capovolto terminando la corsa sulle scale antistanti la Chiesa. Fortunatamente, al momento dell’incidente non erano presenti pedoni né sul marciapiede né sui gradini, scongiurando il peggio. Il conducente dell’auto ribaltata è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

I soccorsi

È stato prontamente soccorso dai sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, e trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, rimasta interrotta per diversi minuti per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli coinvolti.