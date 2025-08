Givova Bs Città di Agropoli: al via la fase nazionale di Beach Soccer

È iniziata ufficialmente la corsa verso la Serie A per la Givova Bs Città di Agropoli, impegnata oggi nella prima giornata della fase nazionale di Beach Soccer. Oggi la squadra scenderà in campo sulla spiaggia di Ciró Marina, affrontando la Massimo Palanca in un match che segna l’apertura del Gruppo B.

Solo una squadra accederà alla fase finale

La compagine guidata da mister Nastari dovrà vedersela con altre due squadre: Tirrenia Lazio e Massimo Palanca. Solo la prima classificata del girone accederà alla fase successiva, dove affronterà la vincente del Gruppo A per conquistare l’ambita promozione nella massima serie.

La società agropolese ha operato con decisione sul mercato, tesserando nuovi giovani di talento e inserendo elementi di esperienza per rafforzare la rosa in tutti i reparti.

L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e completa, capace di affrontare con determinazione le sfide decisive di questa fase.

Il sogno

La tappa di Ciró Marina rappresenta un passaggio fondamentale per la Givova Bs Città di Agropoli, che punta con ambizione alla promozione in Serie A. L’intera comunità sportiva locale guarda con attenzione a questa fase, che potrebbe segnare un momento storico per il Beach Soccer agropolese.