Gianni Feola è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Alto Calore

Gianni Feola, Sindaco di Campora, è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Alto Calore. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante la seduta tenutasi a Felitto, nel corso della quale è stato approvato anche il Bilancio dell’ente. Feola succede a Carmine Casella, Sindaco di Felitto, che lascia la guida dopo sei anni per favorire l’avvicendamento e dare spazio agli amministratori degli altri territori.

La scelta

La scelta condivisa dei sindaci conferma la volontà di proseguire nel percorso di collaborazione istituzionale che caratterizza l’Unione, realtà fondamentale per la gestione associata dei servizi e per la programmazione di interventi strategici a favore dell’entroterra.

Lavoro in sinergia

L’Unione Alto Calore riunisce una rete di realtà dell’entroterra cilentano: Campora, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Perito, Roscigno, Sacco, Stio e Valle dell’Angelo.

La dichiarazione

Grande soddisfazione da parte del Sindaco Feola, che ha ringraziato i colleghi per la fiducia e ha sottolineato l’importanza di un lavoro coeso tra le amministrazioni: “Ringrazio innanzitutto il Presidente Casella, che in questi anni è riuscito ad allargare i confini dell’Unione dei Comuni.

Questo è un ruolo che mi gratifica, ma al contempo sento il peso della responsabilità: sarò il portavoce di tutti i 14 Comuni e cercherò di essere massa critica per il bene dei nostri territori.

L’obiettivo è proseguire sul tracciato segnato dal Sindaco Casella, continuando in quel clima di armonia che lui è riuscito a creare per il bene delle nostre comunità.”