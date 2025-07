Giancarlo Di Muoio diventa “Gianca”: il nuovo corso artistico parte dal videoclip di Tonight

Una nuova identità artistica e un’estetica rinnovata: Gianca inaugura il suo percorso video ufficiale di Tonight, disponibile da oggi su YouTube. Un cambio di pelle, ma non di cuore.

Il cantautore Giancarlo Di Muoio torna sulla scena con il nome d’arte Gianca, segnando l’inizio di una fase creativa più personale e contemporanea. A raccontarla è il videoclip di Tonight, un brano pubblicato per la prima volta nell’album Sulla strada(2024), che adesso trova la sua forma visiva in una narrazione dai toni sospesi ed evocativi.

Il video, girato in spiaggia al tramonto e diretto da Francesco Guida, diventa metafora di possibilità e ripartenza. Una produzione essenziale, che valorizza lo sguardo di Gianca e il suo legame emotivo con la canzone. Il brano è un inno alla felicità autentica, un richiamo collettivo a ritrovare la propria essenza attraverso la musica, alternando momenti di intima riflessione a esplosioni di energia condivisa, come in un grande abbraccio notturno.

Le dichiarazioni

Gianca canta la voglia di cambiare prospettiva, di uscire dai ruoli imposti per tornare a sognare e a cantare. Il ritornello, ripetuto come un mantra, invita tutti a lasciarsi andare: “Canta e balla insieme a me” diventa un messaggio universale, un invito alla liberazione collettiva. C’è il desiderio di felicità, ma anche la certezza che essa va scelta, coltivata, costruita con consapevolezza: “Vuoi davvero esser felice? Vuoi cambiare la realtà?”, sono queste le domande che si è posto anche il cantautore nel decidere di mettere un punto fermo alla sua esperienza musicale e ripartire ora con nuovo slancio. “Avevo bisogno di un nome che mi somigliasse di più, che suonasse diretto, leggero, ma autentico: Gianca è il mio modo di ricominciare, restando fedele a ciò che sono”, racconta l’artista. “Ho scelto di ripartire da Tonight perché tra tutti i miei brani da solista è quello che meglio rappresenta questa fase della mia vita: la necessità di ritrovare un percorso tutto mio continuando a fare l’unica cosa che ho sempre desiderato fare, suonare e cantare. Nel finale della canzone avevo lasciato in sospeso una promessa di ritorno: „Grazie a tutti, vado via. Per adesso, ma ritornerò’ ed eccomi qui, grazie a questo nuovo nome sento di essere riuscito a tracciare la mia nuova strada con energia e ancora più voglia di fare musica”.

Il video è disponibile al link: https://youtu.be/pY9ze2Nwbg4

Gianca

Gianca – all’anagrafe Giancarlo di Muoio – nasce ad Agropoli (SA) il 31 Agosto 1981. A soli sei anni, sotto l’influenza del padre Gerardo, ex trombettista, inizia a suonare il pianoforte. Dopo la laurea in Pedagogia e la specializzazione in Musicoterapia, Giancarlo si trasferisce a Milano. Qui arriva l’incontro fortunato con Fabio Concato con cui incide, nella primavera del 2010, il singolo “Amico mio”. Nel 2011 incide un nuovo singolo dal titolo “Verso Casa mia”, che vede la collaborazione, nel videoclip, dello storico inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete. Nel Novembre del 2016 pubblica il suo primo EP “Giancarlo Di Muoio”, seguito dall’inedito “Si comincia dalla sera” (2021) e “Gerry” (2022), brano dedicato al padre Gerardo, morto per un incidente sul lavoro. Il 12 aprile del 2024 esce su tutte le piattaforme digitali il suo primo lavoro “Sulla Strada” prodotto da Antonio Sessa e Snap Beat Production.