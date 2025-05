Elezioni Capaccio Paestum: ultimo sprint per la successione ad Alfieri

A Capaccio Paestum è tutto pronto per le elezioni amministrative. Tra sole 48 ore si chiuderà definitivamente l’era Alfieri, segnata prima dall’arresto dell’ex sindaco nell’ottobre 2024, poi dalle sue dimissioni e da quelle dei consiglieri comunali. Tre candidati si contendono la fascia di primo cittadino.

Gaetano Paolino: La Continuità con il Passato e le Sue Sfide

L’avvocato amministrativista Gaetano Paolino è il candidato ritenuto in maggiore continuità con la precedente amministrazione. Residente a Salerno e già presidente dell’ordine, Paolino annovera nelle sue liste gran parte degli amministratori uscenti. Questo, potrebbe rappresentare un vantaggio numerico significativo considerato il risultato di un anno fa.

Carmine Caramante: L’Opposizione all’Ex Amministrazione

In netta contrapposizione con Paolino si pone Carmine Caramante. Sostenuto da quattro liste, tra cui quella di Fratelli d’Italia, Caramante ha condotto una campagna elettorale aggressiva, lanciando dure accuse ai competitor. Già candidato sindaco nel giugno scorso contro Franco Alfieri, non era riuscito a raggiungere il quorum per le elezioni. Nelle sue liste figura anche Nino Pagano, le cui dichiarazioni hanno contribuito all’arresto dell’ex sindaco.

Simona Corradino: Il Volto Nuovo per Capaccio Paestum

Si posiziona in discontinuità con il passato anche Simona Corradino, avvocato amministrativista, residente a Capaccio Paestum e prima donna candidata a sindaco nella città dei templi. Si è parlato molto di lei alla vigilia della presentazione delle liste per la sua decisa opera di “pulizia” che ha escluso coloro che appartenevano alle vecchie logiche politiche. Solo due uscenti sono presenti nelle sue liste, e per entrambi l’avventura politica era durata pochi mesi.

Un Contesto Complesso per le Elezioni Amministrative

Le elezioni a Capaccio Paestum si svolgono in un clima di incertezza, tra una situazione finanziaria negativa, indagini giudiziarie in corso e la presenza della commissione d’indagine ministeriale. La città si prepara a scegliere il suo prossimo primo cittadino in un momento cruciale.