Elezioni a Capaccio Paestum: intervista a Carmine Caramante

InfoCilento incontra i candidati a sindaco di Capaccio Paestum in vista del voto del 25 e 26 maggio. Primo appuntamento con Carmine Caramante. Già candidatosi nel giugno scorso, Caramante non riuscì ad ottenere il quorum per l’elezione. Ora si presenta con quattro liste a suo sostegno, tra cui l’unica di partito: quella di Fratelli d’Italia.

Nell’intervista il candidato sindaco parla della situazione in cui si trova attualmente l’Ente, delle criticità che la città sta affrontando, ma anche di programmi e di futuro