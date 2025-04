Capaccio Paestum: inaugurato il Comitato elettorale di Carmine Caramante. Le interviste

Anche Carmine Caramante, candidato a sindaco del comune di Capaccio Paestum, ha inaugurato la sede del suo comitato elettorale.

La sede elettorale

La sede si trova in via Italia ’61 e a prendere parte all’apertura della sua campagna elettorale ieri tanti esponenti di Fratelli d’Italia che ne sostengono la candidatura, tra questi il Senatore Antonio Iannone, il consigliere regionale, presidente della Commissione Trasparenza e Controllo, Nunzio Carpentieri, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore e il commissario cittadino del partito, Claudio Pignataro che ha dato inizio agli interventi. Caramante scende in campo con quattro liste.

La dichiarazioni

“Niente paura, torneremo grandi”, “Sarà una nuova primavera” i claim della campagna elettorale di Caramante. “La nostra campagna elettorale è ufficialmente iniziata. L’incontro di ieri è stato vivo e partecipato. Faccio gli auguri a tutti i candidati a Sindaco e ai candidati al consiglio comunale delle 12 liste che sono state presentate. L’auspicio è che sia un mese in cui a Capaccio Paestum ritorni la democrazia e il confronto” ha affermato Caramante, attivo nella vita politica e associativa della Città dei Templi e nel giornalismo.