Capaccio Paestum: Carmine Caramante candidato sindaco, ecco i motivi della scelta. L’intervista | VIDEO

Carmine Caramante, nei giorni scorsi, ha annunciato la sua candidatura a sindaco della Città dei Templi.

La carriera politica

Capaccese che ha operato nel campo della comunicazione, dell’informazione, dello sport e della politica, Caramante sarà sostenuto sia da liste civiche che da una lista di Fratelli d’Italia, il circolo cittadino del partito.

Attraverso il commissario cittadino Claudio Pignataro, nei giorni scorsi, ha fatto sapere: “Sosteniamo con forza la candidatura di Carmine Caramante perché riconosciamo in lui la figura capace di aggregare le migliori energie della città. Viviamo una fase storica delicata, segnata da un disastro finanziario e da un impasse amministrativo generale che richiedono un cambio di passo radicale. Non è più tempo di divisioni, ma di unire tutti gli sforzi e le intelligenze di questa città. Crediamo fermamente che il progetto di Carmine Caramante rappresenti la risposta più concreta e affidabile per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro di prosperità e stabilità per la nostra citta” ha detto Pignataro, tra le altre cose, in una nota.

I motivi della scelta

Ai microfoni di InfoCilento, il candidato alla carica di Sindaco di Capaccio Paestum, Carmine Caramante ha parlato dei motivi della sua decisione di scendere in campo per la città e ha spiegato perché, insieme al suo gruppo di candidati e sostenitori, ha cambiato idea rispetto alla decisione, comunicata inizialmente, di sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato Simona Corradino che, ora, è in corsa per le amministrative capaccesi a capo di un’altra compagine.