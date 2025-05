Elezioni a Capaccio Paestum: ecco tutte le preferenze e il nuovo consiglio comunale

Capaccio Paestum ha scelto il suo nuovo Sindaco già al primo turno: l’avvocato Gaetano Paolino ha conquistato la fascia tricolore, superando la soglia del 57% dei consensi. Una vittoria netta che ha evitato il ballottaggio, lasciando dietro di sé gli altri due candidati, Simona Corradino e Carmine Caramante, che hanno ottenuto rispettivamente circa il 32% e l’11% dei voti. La comunità ha espresso un “segnale chiaro, netto, forte”, come sottolineato dal neo-sindaco.

Le Prime Parole del Sindaco: Impegno per Tutti e Appello all’Unità

Subito dopo la vittoria, Gaetano Paolino ha rivolto un messaggio alla cittadinanza: “Grazie di cuore. Non ci saranno cittadini di Serie A e cittadini di Serie B, metterò tutto il mio personale impegno per rilanciare il Comune sia sotto il profilo amministrativo che nei rapporti con le persone.” Il Sindaco ha anche lanciato un appello agli sfidanti, invitandoli a collaborare: “Ai miei sfidanti dico di evitare polemiche e strumentalizzazioni, di rimboccarsi le maniche e di operare uniti per questa comunità.” Un pensiero commosso è stato rivolto ai suoi familiari: “Il primo pensiero va a mio nonno e a mio padre che sarebbero stati orgogliosi per l’importante testimone che ho raccolto, il più alto che potessi ricevere dalla mia comunità: guidarla, rappresentarla, servirla.”

Composizione del Consiglio Comunale

Secondo le prime proiezioni, la composizione del nuovo Consiglio Comunale vedrà 10 consiglieri in quota Paolino, 4 per le liste di Simona Corradino e 2 per quelle di Carmine Caramante. Tra i probabili consiglieri per la maggioranza figurano Angelo Quaglia, Antonio Mastandrea, Maria Rosaria Giuliano, Luca Sabatella, Antonio Agresti, Gianmarco Scairati, Pamela Volpe, Adele Renna, Igor Ciliberti ed Eustachio Voza. Per l’opposizione con Simona Corradino sono indicati Domenico De Riso, Marianna Ruggiero e Luigi Gino Delli Priscoli, mentre per le liste di Carmine Caramante siederanno Fernando Maria Mucciolo.

Il neo-sindaco ha già anticipato i primi obiettivi: “Il programma elettorale, lo ammetto, può essere anche un libro dei sogni. Ma i sogni è bello quando si realizzano e io con tutti i consiglieri farò di tutto per realizzarli. Siamo alla vigilia della stagione estiva, con tante urgenze da affrontare e scelte da fare.” Ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento sentito: “L’immensa gratitudine per la fiducia che mi avete accordato si traduce in un impegno preciso: non sprecherò nemmeno un istante del tempo che mi avete affidato. Lavorerò con serietà, trasparenza e una dedizione totale, giorno dopo giorno, per essere all’altezza di voi e della nostra terra. Da subito.”

Liste a sostegno di Carmine Caramante

Fratelli d’Italia

Rosanna Beatrice 85 Antonella Caiazzo 103 Domenico Cavallo 14 Veronica Coticella 8 Claudio D’Angelo 36 Roberto Daniele 27 Loredana David 5 Pasquale De Rosa 147 Vincenzo lannone 6 Alfonsina Montechiaro “Nellina” 98 Fernando Maria Mucciolo 210 Carmelo Pagano “Nino” 153 Antonio Pingaro 2 Antonio Plaitano 10 Annalisa Serino 12 Gerardo Stabile 25

Primavera

Maria Grazia Anzalone 1 Andrea Altieri Vito Cammarano 1 Gaetano Cataneo 46 Cosimina Chiumiento 5 Maria Donatina De Rinaldis 25 Angela Di Biasi 5 Lucio Di Filippo “Jack” 66 Sara Fasolino 2 Pino Liguori Mirko Marzullo 1 Alessio Pastena 74 Luana Podeia 1 Francesco Tedesco Cosimo Tesauro Giuseppe Casella 37

Libertà e partecipazione

Anna Bellissimo Maria Rosaria Campitiello 2 Paolo Antonio Costantino Pasquale D’Agostino 23 Elisabetta D’Angelo Mario Dello lacono Gennaro D’Errico Giovanna Galardi 2 Dante Garofalo 95 Marianna Mazzaro 16 Pietro Noce 1 Pasquale Nicodemo 2 Vincenzo Polignano Giuseppe Rainone Giusy Sorgente 27

Niente Paura

Michele Altieri Giuseppe Bottalico 6 Claudio Caraffa Valeria Colombo Angelo Di laconi 14 Ennio Giacento 3 Elio lanniello Adriano Ingenito Antonella La Regina 4 Rossana Leone 7 Martina Marino 2 Carmine Merola 8 Rita Sebastiano 11 Gennaro Scovotto 10 Giuseppina Voria Ciro Vuto 6

Liste a sostegno di Simona Corradino

Forza Capaccio Paestum

Cosmina Algieri 35 Milena Andreioli 127 Vito Arcaro 2 Christian Cicala 27 Tiziana Coralluzzo 6 Giuseppe Antonio Daniele 46 Domenico De Riso 335 Vincenzo Gravina 91 Lorenzo Maiellaro Pasquale Mazza 3 Jennifer Passannanti 2 Alfonso Rubini 7 Maria Speranza Scarcello 109 Francesco Sica 199 Francesco Taddeo 31

Popolo di Capaccio Paestum

Pasquale Quaglia 129 Teresa Basile 43 Fabio D’Alessandro 180 Carmine Pasquale De Rosa 20 Emilia Greco 16 Maria Velia Petraglia 18 Pasqualino Ristallo 48 Antonio Rizzo 38 Mariagrazia Rizzo 27 Marianna Romano 11 Simona Ruggeri 1 Marianna Ruggiero 323 Pasqualina Sorrento 57 Mario Tedesco 185 Domenico Vecchio 78

Simona Corradino sindaco

Annamaria Caputo 91 Luigi Gino Delli Priscoli 182 Dalila Di Bartolomeo 33 Luigi Guarracino 3 Viktoryia Macrì 11 Rosanna Marino 74 Florinda Masci 41 Marianna Matrone 88 Djamila Moubarki 15 Anna Maria Palladino 80 Gaetano Pecora 108 Simona Pesce 25 Gianluca Pinto 43 Aurora Serra 72 Giuseppe Torrusio 157

Tutti!

Mehdi Boulaghmal 7 Nino Cerullo 1 Gerardo Donato D’Alessio 2 Christian De Martino 7 Bonaventura Falcone 6 Antonella Franco 8 Pasquale Massa 1 Giuseppina Mitrano 79 Angela Pace 162 Caterina Peduto 37 Maria Raffaela Restaino 3 Angelo Santomauro 9 Cosima Santomauro 20 Stella Siani Sante Siano 5

Liste a sostegno di Gaetano Paolino

Capaccio Paestum nel cuore

Anna Buccino 198 Giuseppe Caceci 78 Carmine Cervo 30 Igor Ciliberti 399 Alessia Di laconi 132 Francesco Falsone 14 Adamo Fasano 40 Letizia Gallipoli 86 Serena lannuzzi 31 Mariangela Maio 147 Patrizia Martino 58 Gianfranco Masiello 182 Angelo Merola 164 Maria Santonicola 48 Sara Serra 86

Nuovi orizzonti

Pasquale Accarino 238 Chiara Anzalone 17 Elvira Barlotti 121 Federica D’Alessio 218 Carlotta Filippone 6 Emilio Gatto Junior 81 Maria Rosaria Giuliano 406 Annamaria Graziuso 253 Anna Lettieri 3 Antonio Mastrandrea 510 Paola Mirarchi 135 Elvira Naindenel 21 Maurizio Paolillo 160 Rossano Polito Angelo Quaglia 754

Sostenibile e solidale

Palmina Agriesti 13 Giovanni Cirone 334 Antonio D’Angelo 1 Annalucia Di Lorenzo 99 Enrico Rosario Franco 1 Adele Ignarro 28 Dalila Fernanda Longo 174 Roberto Marino “Vivaio” 92 Annamaria Monte 23 Genoveffa Nappo “Genny” 44 ulderico Paolino 198 Adele Renna 389 Vincenzo Risi Martina Russo 91 Gianmarco Scairati 574

Paolino sindaco