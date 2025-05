Gaetano Paolino è il nuovo sindaco di Capaccio Paestum. Subentra dopo un periodo di commissariamento conseguente all’arresto e alle conseguenti dimissioni di Franco Alfieri e della maggioranza dei consiglieri comunali. Il consiglio comunale sarà composto da dieci consiglieri eletti nelle liste del sindaco e sei di opposizione (4 per Corradino e 2 per Caramante).

I dati

La vittoria non è stata ampia come quella registrata un anno fa proprio da Alfieri, ma il 57% (spoglio ancora in corso) è stato sufficiente per vincere al primo turno. Simona Corradino che rappresentava la più concreta alternativa si è fermata al 30%. Ha confermato invece tutte le previsioni Carmine Caramante, che dopo la debacle del 2024, quando non riuscì ad ottenere il quorum, è risultato ancora il vero sconfitto delle elezioni capaccesi. Per lui l’11% delle preferenze, un dato negativo che non è servito neanche a togliere a Paolino i voti necessari per permettere all’altra candidata di raggiungere il ballottaggio.Male anche Fratelli d’Italia, unica lista di partito, che si ferma al 7%.

Le prime dichiarazioni del neo eletto sindaco

La festa per Paolino è iniziata subito dopo le 20, a dato ormai acquisito, quando ha lasciato il comitato elettorale per ricevere l’abbraccio della gente. “Lavoreremo per la città insieme ai cittadini. La prima cosa da fare è un po’ di ordine in città”, ha detto Paolino lanciando poi un messaggio ai suoi competitor: “basta offese, adesso si mettano l’animo in pace”.

Le parole di Simona Corradino

“Questo risultato sarà onorato da una opposizione ferma e intransigente. Faccio i miei auguri al sindaco Gaetano Paolino, auspicando che riesca a tirar fuori Capaccio Paestum da questa situazione”, ha detto invece la candidata sindaco Simona Corradino.