Eboli: operazione contro l’immigrazione clandestina, arresti, denunce ed espulsioni

La Polizia di Stato di Salerno nella giornata del 22 maggio ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio, nell’area provinciale del Comune di Eboli.

Una attività interforze

Lo specifico servizio si è svolto in collaborazione con le altre forze dell’ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza, con la Polizia Municipale di Eboli e con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile.

In sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata decisa la pianificazione dell’operazione, particolarmente rilevante per la sicurezza delle aree in cui si è svolta, interessate da una vasta presenza di immigrati, molti dei quali irregolari.

L’esito dell’attività

Al termine delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati: