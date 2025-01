Eboli: nuove opportunità per i giovani del programma GOL in biblioteca. L’intervista

La biblioteca comunale Simone Augelluzzi di Eboli, sempre più al servizio dei cittadini e dei giovani si apre ad accogliere i destinatari del Programma GOL, un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa.

Le finalità

Le nuove unità operative sono al servizio del settore comunale Cultura e si occupano di sistemare gli spazi, catalogare testi e libri e organizzare le aree tematiche. Con la supervisione del funzionario comunale Carmine Caprarella e delle borsiste universitarie, la Biblioteca offre sempre più occasioni di incontro e di collaborazione e si afferma come location ideale in cui promuovere la cultura.

Nuovi spazi anche per i bambini e nuovi corsi in elaborazione per le professioni editoriali già a partire dalle prossime settimane.