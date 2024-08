Eboli: furto in una abitazione in pieno centro, portata via borsa ad un’anziana

Non si placa l’ondata di furti. Il balcone lasciato aperto per l’afa notturna e una anziana signora si è ritrovata, alle prime luci dell’alba, con la sua borsetta mancante dal posto solito in cui la lasciava. È accaduto questa notte in via San Bernardino, ad Eboli, quando un ladro si è introdotto nell’appartamento posto al primo piano di una palazzina e ha trafugato velocemente una borsetta con all’interno pochi spiccioli e qualche effetto personale.

Soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine

Il giovane, che pare essere già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe servito dell’impianto idrico posto ai lati dell’immobile per arrampicarsi con facilità e raggiungere il primo piano della palazzina. Quando all’alba l’anziana donna si è accorta del furto ha immediatamente avvertito i familiari.

Allarme tra i cittadini

Sul posto i nipoti che hanno appurato i fatti. Poche decine di euro trafugate ma tanto spavento per l’anziana donna. Torna prepotente l’allarme sicurezza in città e i residenti chiedono il potenziamento dei controlli.