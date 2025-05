Eboli, Stadio Dirceu tra sporcizia e degrado, scoppia la polemica. Il Comune si difende: “La manutenzione spetta ai gestori”

Scoppia la polemica sulle condizioni igieniche dello stadio Dirceu in occasione dell’ultima giornata di campionato dell’Ebolitana. “Alcune notizie apparse su organi di informazione, non è chiaro se su iniziativa giornalistica o intervento diretto degli interessati, riportano una falsa rappresentazione delle condizioni igieniche nelle quali si sono ritrovati i tifosi dell’Ebolitana calcio in occasione dell’ultima giornata di campionato presso lo stadio Dirceu. Si è pensato di addebitare al comune di Eboli quella che è una responsabilità di coloro a cui è affidata la gestione ordinaria, nel caso specifico le società sportive. La pulizia dei seggiolini, solo alcuni dei quali presentavano presenza di guano di colombi, attiene ai compiti derivanti dalla manutenzione ordinaria che è in capo a chi usufruisce della struttura comunale ebolitana.

La nota stampa del sindaco, Mario Conte

«Come mai era avvenuto in passato – sottolinea il sindaco di Eboli, Mario Conte -, la nostra Amministrazione è intervenuta con la predisposizione di dissuasori, intervento effettuato attraverso il settore manutenzione del Comune di Eboli, come da determina di incarico del settembre 2024, che si allega. Sono state spese alcune migliaia di euro per incaricare una ditta specializzata che ha provveduto ad apporre i sistemi per evitare la massiccia presenza dei colombi, come avveniva in passato con altre Amministrazioni comunali. Un’attenzione, quella della manutenzione delle nostre strutture sportive, che serve a garantire agibilità a chi fa sport e tutela dei beni comunali, che sono un patrimonio dei cittadini.

Disagi nell’ultima di campionato dell’Ebolitana calcio

Peraltro, l’episodio di domenica 4 maggio non era stato neppure segnalato al settore manutenzione del Comune per un intervento straordinario con cui posizionare ulteriori dissuasori, considerando che i colombi hanno individuato nuovi spazi da occupare. Rimaniamo attenti quotidianamente alle condizioni dei nostri impianti sportivi, che devono essere mantenuti nel migliore stato possibile da chi ne ha l’utilizzazione e che deve garantire che siano rispettati strutture e servizi, a cominciare dai servizi igienici che non possono essere imbrattati e dalle strutture portanti che non devono essere manomesse.

Il nostro supporto allo sport ed alla passione dei tifosi è garantito sempre e comunque, sperando che chi ha la responsabilità di manutenere per la parte ordinaria le strutture e garantire il decoro e la pulizia degli impianti che utilizza non permetta che si verifichino episodi come quello dei seggiolini sporchi di domenica scorsa».